Компанията на Илон Мъск е извела 170 апарата за съзвездието Starshield на Националната разузнавателна служба на САЩ

1995 Снимка: Getty Images

Секретните военни сателити на SpaceX излъчват странен сигнал, който може да нарушава международните стандарти, съобщава NPR.

Експерти казали пред общественото радио, че космическата компания на Илон Мъск може да пренебрегва международни норми, определени от Международния съюз по телекомуникации на ООН.

"Сателитите в близост могат да получават радиочестотни смущения и евентуално да не реагират правилно на команди — или дори да ги игнорират", обяснява Скот Тили, който първи е засякъл сигналите, пред NPR.

Тили случайно открил необичайните радиочестоти, които са в диапазона 2025-2110 MHz и се излъчват от поне 170 отбранителни сателита на SpaceX.

Този честотен спектър обикновено е запазен за изпращане на данни от Земята към орбитални сателити и не би трябвало да се използва за предаване на сигнали от космоса към Земята.

Разследването на Тили за необичайното излъчване го довело до съзвездието Starshield — част от системата Starlink на SpaceX, включена в договор на стойност 1,8 милиарда долара с Министерството на отбраната на САЩ.

Освен че използва технологията на Starlink и "възможностите за изстрелване в подкрепа на националната сигурност", според уебсайта на SpaceX, за Starshield се знае съвсем малко. Компанията посочва, че съзвездието осигурява "гарантирана глобална комуникация за правителствени потребители." На практика обаче апаратите могат и да заглушават други сателити.

От май 2024 г. насам SpaceX е изстреляла единадесет серии от тези тайни сателити от името на Националната разузнавателна служба на САЩ (NRO).

Накратко — около това съзвездие има много въпроси. Например:

Не е ясно защо излъчва сигнали в толкова необичайна радиочестота;

Не се знае и дали тези предавания пречат на други обекти в космоса.

Тили казва пред NPR, че е малко вероятно да са нанесени щети досега, тъй като няма публични оплаквания. Въпреки това, предвид чувствителността на тази радиолента, SpaceX вероятно е наясно, че използва "забранена" честота.

"SpaceX е умна и опитна компания," казва той, като предполага, че компанията е избрала подхода "направи го и после поискай прошка".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.