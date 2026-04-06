Северна Корея е разработила ракета, с корпус от въглеродни влакна. Така новото поколение междуконтинентални балистични ракети на Пхенян ще е с увеличен обсег и възможност за носене на по-тежки и по-големи брой бойни глави. 

Създаването на ракети от въглеродни влакна е скъп и технологично напреднал процес. SpaceX са се отказали от технологията при най-новата си ракета Starship именно заради нейната цена. Стартъпът Rocket Lab използва именно подобни корпуси при своите по-малки ракети за ниска околоземна орбита. 

Една от пречките пред масовото навлизане на технологията е свързана с необходимостта от специални условия и върхова прецизност при производството, за да не бъде компрометиран корпуса на ракетата.

Севернокорейски медии вече разпространиха кадри от корпуса на ракетата, използвана при последния тест, който е изработен от въглеродни влакна - материал, съчетаващ лекота и здравина. "Тази ракетата може да носи няколко бойни глави", посочи южнокорейският депутат Пак Сун-уон, цитирани от Ройтерс и БТА.

През март Пхенян извърши наземен тест на нов ракетен двигател, използващ течно гориво. По думите им новият двигател вероятно има по-голяма тяга от предишния модел, тестван през 2024 г., който се смяташе за способен да достигне всяка точка на континенталната част на САЩ.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е присъствал на теста на 28 март и го е определил като сериозен напредък за стратегическите способности на страната.

Досега Северна Корея е провеждала всички свои изпитания на ракети с голям обсег по т.нар. висока траектория, при която те достигат голяма надморска височина, но не прелитат на голяма дистанция. Обикновено последната фаза пада в морето край източното ѝ крайбрежие или източно от Япония. Така страната тества системите, без да ги изстрелва на реалното разстояние, за което са предназначени.

