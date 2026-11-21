Системата "Извор на мъдростта" отговаря на научни въпроси, но не и на политически

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Северна Корея е разработила първия си чатбот с изкуствен интелект. Системата носи името "Извор на мъдростта" и беше представена на технологично изложение в Пхенян. Тя може да отговаря на въпроси за наука и технологии на корейски и английски език, както и да извършва преводи. Потребителите обаче са предупредени да не задават въпроси с политическо и социално съдържание.

За разработката съобщава анализаторският център 38 North, който следи ситуацията в Северна Корея. Информацията е извлечена от кадри, излъчени по севернокорейската държавна телевизия на 17 ноември.

Чатботът е бил показан на Националното изложение за технологични постижения в Пхенян, проведено между 19 и 30 октомври. Според 38 North системата е разработена от Института за изследвания на технологиите за изкуствен интелект към университета "Ким Ир Сен" и софтуерната компания Phurunhanul Trading Co., базирана в столицата.

В телевизионния репортаж се вижда предупреждение към потребителите да не задават социополитически въпроси. Според анализа на 38 North интерфейсът изглежда включва и допълнителен филтър, който проверява въпросите, преди те да достигнат до основния AI модел.

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Не е известно какъв хардуер използва системата и къде се извършват изчисленията. Анализаторите смятат, че зад интерфейса вероятно стои модифициран модел с отворени тегла, разработен в САЩ или Китай, а не изцяло севернокорейска технология.

Сред възможните кандидати са Gemma на Google и Qwen на Alibaba. Подобни модели могат да бъдат изтегляни и адаптирани от външни разработчици, без те да изграждат собствена AI архитектура от нулата.

Сериозна пречка пред развитието на подобни системи в Северна Корея е липсата на големи центрове за данни. Това ограничава възможностите на страната да обучава и използва най-модерните модели, които изискват значителни изчислителни ресурси. Въпреки ограниченията Северна Корея има опитни хакери, които редовно използват изкуствен интелект в дейността си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.