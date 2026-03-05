Обвиниха OpenAI в "откровенна лъжа" заради договора им с Пентагона
Междувременно, потребители масово изтриват ChatGPT след военна сделка на OpenAI
Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей отправи остри критики към конкурента OpenAI и неговия ръководител Сам Алтман заради договор с американските военни. В писмо до служителите си, цитирано от The Information, Амодей определя публичната комуникация на OpenAI около сделката като "откровенна лъжа" и "театър".
Изкуственият интелект
Напрежението между двете компании се засили след преговори между Anthropic и Пентагона, които завършиха без споразумение. Военното ведомство е поискало неограничен достъп до технологията на компанията, но Anthropic е настояла за гаранции, че изкуственият ѝ интелект няма да бъде използван за масово вътрешно наблюдение или автономни оръжия.
След провала на преговорите Пентагонът е сключил договор с OpenAI. Алтман увери, че споразумението включва защити срещу подобни сценарии и че системите на компанията могат да се използват само за "законосъобразни цели".
Амодей обаче оспорва тази позиция. Според него OpenAI представя ситуацията подвеждащо, като Алтман се опитва да изглежда "миротворец и посредник", въпреки че реално е приел условия, които Anthropic е отказала.
Ключовият спор се върти около формулировката "всяка законосъобразна употреба". Критиците отбелязват, че законите могат да се променят, което означава, че дейности, считани днес за незаконни, в бъдеще биха могли да станат допустими.
Публичната реакция също е показателна. След новината за договора между OpenAI и американските военни изтеглянията на приложението на ChatGPT са скочили с близо 300%. Според Амодей общественото мнение по-скоро подкрепя Anthropic, която в момента се изкачва до второ място в класациите на App Store.
Вълна от недоволство срещу OpenAI доведе до рязък скок в деинсталациите на популярния чатбот ChatGPT. Причината е ново партньорство между компанията и Пентагона, обявено от главния изпълнителен директор Сам Алтман.
Според данни на аналитичната компания Sensor Tower, цитирани от TechCrunch, в събота деинсталациите на мобилното приложение на ChatGPT са скочили с 295% спрямо предходния ден. За сравнение, през последния месец средното дневно увеличение на деинсталациите е било около 9%.
Част от потребителите се пренасочват към алтернативи като Claude, разработен от Anthropic. Компанията заяви, че не би предоставила технологията си за използване в автономни оръжия или системи за масово наблюдение, което засили интереса към нейния продукт. След това изявление инсталациите на Claude са нараснали с 37% в рамките на ден, а на следващия ден - с още 51%.
Скандалът се отразява и на новите изтегляния на ChatGPT. Данните показват спад от 14% в ръста на инсталациите в събота и допълнителни 5% на следващия ден, след като само ден по-рано приложението е отбелязало увеличение от 13%.
В края на седмицата Claude за кратко оглави класацията на приложенията в американския App Store, изпреварвайки ChatGPT. Макар да не е ясно дали реакцията на потребителите ще има дългосрочен ефект, случаят показва колко чувствителна остава темата за използването на изкуствен интелект във военната сфера.