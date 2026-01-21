Според Надела тревожният сигнал, че AI е балон, ще бъде налице, ако от технологията печелят основно технологичните компании

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела отправи необичайно сдържено предупреждение за бъдещето на изкуствения интелект, признавайки, че съществува реален риск настоящият AI бум да се окаже спекулативен балон.

По време на изказване на Световния икономически форум в Давос Надела подчерта, че дългосрочният успех на AI технологиите ще зависи от това дали ползите от тях ще бъдат разпределени широко извън технологичния сектор и дали ще намерят реално приложение в развиващите се икономики.

Според Надела тревожният сигнал, че AI е балон, ще бъде налице, ако от технологията печелят основно технологичните компании.

"За да не е балон по дефиниция, ползите от тази технология трябва да бъдат разпределени много по-равномерно", заяви той, цитиран от Financial Times.

Като пример Надела посочи фармацевтичната индустрия, където AI не е нужно да "открие магическата молекула", а просто да ускори клиничните изпитвания или да оптимизира процесите - по-скромни, но реални и измерими ползи.

Изявленията на Надела рязко контрастират с предишния ентусиазиран тон на AI индустрията. Вместо грандиозни визии за свръхинтелигентни системи, той набляга на практични приложения и умерени очаквания.

"По-уверен съм, че това е технология, която ще се разпространи по-бързо от облачните и мобилните платформи и ще повиши производителността и икономическия растеж по целия свят", заяви той, макар и в значително по-земен контекст от преди.

По-предпазливият тон идва в момент, когато Microsoft потвърждава ангажимента си да инвестира десетки милиарди долари в AI инфраструктура и центрове за данни, въпреки че реалните икономически ползи от технологията все още се оспорват.

По-рано този месец Надела дори призова обществото да спре да използва термина "AI slop" , който може да се преведе и като "ИИ помия". Това е популярен израз за нискокачествено съдържание, генерирано от AI, който бе обявен за дума на годината от Merriam-Webster. Според него критиките са преждевременни, тъй като технологията все още "изглажда своите назъбени ръбове".

Надела не е единственият лидер, който смекчава обещанията за AI. Все повече експерти предупреждават, че напредъкът може да се забави и че въпреки масовото внедряване на AI, значими ръстове в производителността все още липсват.

Междувременно много технологични компании започват да се дистанцират от идеята за близкото създаване на изкуствен общ интелект (AGI), който да надмине човешкия - цел, която доскоро беше централен лозунг на индустрията.

В сходен дух финансовият директор на OpenAI Сара Фрайър обяви, че през 2026 г. компанията ще се фокусира върху "практическото използване" на AI в ежедневието. Част от тази стратегия вече е видима - безплатните потребители на ChatGPT ще започнат да виждат спонсорирано съдържание и реклами, базирани на разговорите им.

