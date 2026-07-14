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Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман е в Казахстан, за да присъства на планирано изстрелване на американско-руски екипаж към Международната космическа станция (МКС), предаде АП. Това е знак за продължаващото сътрудничество между Москва и Вашингтон в космоса, въпреки напрежението заради военните действия на Русия в Украйна, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

NASA

Пътуването на Айзъкман до наетия от Русия космодрум Байконур в Казахстан е първото посещение на ръководител на НАСА от осем години насам. По време на срещата с екипажа американският представител благодари на руската държавна космическа корпорация "Роскосмос" за усилията й при подготовката на мисията, заявявайки, че "съвместната работа, извършена през последните няколко месеца, е израз на професионализма и отдадеността на всички участници".

Айзъкман се срещна и с ръководителя на "Роскосмос" Дмитрий Баканов преди изстрелването на астронавта на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотр Дубров и Анна Кикина. Те трябва да излетят на борда на кораба "Союз МС-29" на "Роскосмос" за 8-месечен престой на МКС. Мисията е първи космически полет за Менън и втори за Дубров и Кикина.

Тримата ще се присъединят към астронавтите на НАСА Джесика Меър, Джак Хатауей и Крис Уилямс, представителката на Европейската космическа агенция Софи Адено и космонавтите на "Роскосмос" Сергей Куд-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.

Въпреки че бяха съперници в космическата надпревара по време на Студената война, днес САЩ и Русия си сътрудничат както на космическата станция, така и по други проекти. Тези отношения бяха помрачени, след като Москва изпрати войски в Украйна през 2022 г., но Вашингтон и Москва продължиха да работят заедно, като американски и руски екипажи летят до орбиталната станция с космическите кораби на всяка от двете страни, отбелязва АП.

Плановете за по-широко сътрудничество, включително евентуално руско участие в програмата "Артемида" (Artemis) на НАСА за лунни изследвания, пропаднаха. Тъй като Русия става все по-зависима от Китай за своя енергиен износ и внос на ключови технологии на фона на западните санкции, "Роскосмос" започна сътрудничество с Китай по неговата бъдеща лунна мисия.

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