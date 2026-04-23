Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг представи необичайна визия за бъдещето на работата с изкуствен интелект. По време на дискусия в Станфордски университет той заяви, че AI няма да замени масово хората, а ще увеличи тяхната продуктивност, макар и с нов тип контрол.

"Вашите AI агенти ще ви притесняват, ще ви микроменажират и ще бъдете по-заети от всякога", казва Хуанг. "И въпреки това компаниите ще могат да постигат повече."

Според него това ще доведе до създаване на нови работни места в дългосрочен план. "Ще има повече хора на работа в края на тази индустриална революция, отколкото в началото ѝ", допълва той.

Позицията му контрастира с широко разпространените опасения, че бумът на изкуствения интелект може да доведе до сериозни съкращения. През последните години редица технологични компании намалиха персонала си, като често посочват AI като фактор за оптимизация.

Хуанг вече е заявявал, че компаниите подценяват потенциала на технологията, ако я използват само за намаляване на разходите. В интервю за CNBC той посочва, че "компаниите с въображение ще правят повече с повече хора, а не по-малко".

Критиците обаче отбелязват, че подобни прогнози са в интерес на индустрията. Nvidia е един от основните доставчици на хардуер за изкуствен интелект и печели значително от разрастването на сектора.

На този етап остава неясно дали оптимистичният сценарий ще се реализира. Данните за съкращения в технологичния сектор и все още ограничените възможности на AI системите поставят под въпрос колко ефективно те могат да заменят човешкия труд.

В същото време визията за AI като постоянен "надзорник" повдига нови въпроси за начина, по който ще изглежда работната среда в бъдеще.

