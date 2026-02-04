Дженсен Хуанг увери, че инвестиционните планове вървят по график и че Nvidia ще участва и в бъдещи кръгове на финансиране

В последните дни в технологичните медии се разпространиха твърдения, че Nvidia може да се откаже от мащабна инвестиция в OpenAI, оценявана на десетки милиарди долари. Спекулациите бяха свързани с информация, че разработчикът на ChatGPT търси алтернативи на графичните ускорители на Nvidia за част от AI натоварванията си, което доведе до съмнения за напрежение между двете компании.

Основателят и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг категорично отхвърли тези твърдения. В интервю за CNBC той заяви, че между Nvidia и OpenAI няма никакви противоречия и че подготовката за участие в предстоящия инвестиционен кръг продължава по план. По думите му "няма драма" и слуховете за конфликт са напълно неоснователни.

Хуанг подчерта още, че Nvidia не само ще се включи в настоящия кръг на финансиране, който може да се превърне в най-големия в историята на OpenAI, но е готова да участва и във всички бъдещи инвестиционни етапи. Ако OpenAI в даден момент реши да излезе на борсата, Nvidia възнамерява да бъде сред първите инвеститори и при евентуално IPO.

От своя страна главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман също коментира темата публично, като отрече наличието на какъвто и да е конфликт. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че компанията обича да работи с Nvidia и че нейните продукти са "най-добрите AI чипове в света", добавяйки, че OpenAI очаква да остане голям клиент на Nvidia и в дългосрочен план.

Междувременно Bloomberg съобщи, позовавайки се на свои източници, че в рамките на предстоящия инвестиционен кръг Nvidia може да вложи до 20 милиарда долара в OpenAI. Ако тази информация се потвърди, това би било най-голямата единична инвестиция на Nvidia досега, макар че конкретните параметри на сделката все още подлежат на преговори и официално потвърждение.

