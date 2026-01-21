Умственият труд ще остане за машините, а голяма част от образователната система ще отпадне, защото няма да трябва на "работниците на бъдещето"

186 Снимка: Getty Images

Главният изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп заяви, че в ерата на изкуствения интелект бъдещето на труда няма да бъде в офисите, а във фабриките и халетата.

Карп направи изказването си по време на Световния икономически форум в Давос, където очерта мрачна перспектива за хората с хуманитарно образование.

Според Карп, изкуственият интелект ще елиминира голяма част от интелектуалния труд, особено в областта на хуманитарните науки.

"Завършил си елитен университет и си учил философия? Надявам се да имаш и друго умение", заяви той, като добави, че AI "ще унищожи работните места в хуманитарната сфера".

Изказването му е иронично, тъй като самият Карп има хуманитарно образование - дипломи от Haverford College и Юридическия факултет на Станфорд. С лично състояние, оценявано на 15,5 милиарда долара, той очевидно не е сред хората, които ще усетят най-тежко подобна трансформация.

Карп настоя, че реалната стойност в икономиката на бъдещето ще имат хората с професионални и технически умения.

"Ако си технически специалист или работиш в производство - например изграждаш батерии за компания за батерии - тогава си изключително ценен, дори незаменим", каза той.

По думите му, държавите ще имат "повече от достатъчно работни места" за гражданите си, стига те да са подготвени за занаятчийски и производствени професии.

Критиците отбелязват, че подобна визия рисува общество, в което технологичният елит печели от автоматизацията, докато останалата част от населението се превръща в работна сила за поддържане на инфраструктурата на големите корпорации.

В сценария, описван от Карп, AI революцията води до по-малка нужда от образование и повече нужда от физически труд. Това няма как да не напомни на ставащата все по-популярна теза, че технологичните милиардери работят за нов дигитален феодализъм.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.