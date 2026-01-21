Шефът на Palantir: Изкуственият интелект ще върне хората към работа "с ръцете"
Умственият труд ще остане за машините, а голяма част от образователната система ще отпадне, защото няма да трябва на "работниците на бъдещето"
Главният изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп заяви, че в ерата на изкуствения интелект бъдещето на труда няма да бъде в офисите, а във фабриките и халетата.
Карп направи изказването си по време на Световния икономически форум в Давос, където очерта мрачна перспектива за хората с хуманитарно образование.
Според Карп, изкуственият интелект ще елиминира голяма част от интелектуалния труд, особено в областта на хуманитарните науки.
"Завършил си елитен университет и си учил философия? Надявам се да имаш и друго умение", заяви той, като добави, че AI "ще унищожи работните места в хуманитарната сфера".
Изказването му е иронично, тъй като самият Карп има хуманитарно образование - дипломи от Haverford College и Юридическия факултет на Станфорд. С лично състояние, оценявано на 15,5 милиарда долара, той очевидно не е сред хората, които ще усетят най-тежко подобна трансформация.
Карп настоя, че реалната стойност в икономиката на бъдещето ще имат хората с професионални и технически умения.
"Ако си технически специалист или работиш в производство - например изграждаш батерии за компания за батерии - тогава си изключително ценен, дори незаменим", каза той.
По думите му, държавите ще имат "повече от достатъчно работни места" за гражданите си, стига те да са подготвени за занаятчийски и производствени професии.
Критиците отбелязват, че подобна визия рисува общество, в което технологичният елит печели от автоматизацията, докато останалата част от населението се превръща в работна сила за поддържане на инфраструктурата на големите корпорации.
В сценария, описван от Карп, AI революцията води до по-малка нужда от образование и повече нужда от физически труд. Това няма как да не напомни на ставащата все по-популярна теза, че технологичните милиардери работят за нов дигитален феодализъм.