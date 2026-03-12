Инвестициите в изкуствен интелект ще продължат или докато започнат да носят сериозни приходи, или докато ентусиазмът около технологията не се спука

145 Снимка: iStock by Getty Images

Много ръководители на големи компании смятат, че инвестициите в AI може да се превръщат във финансов балон, но въпреки това планират да продължат да влагат значителни средства в технологията. Това показва проучване на консултантската и одиторска компания KPMG сред 100 главни изпълнителни директори.

Около 25% от тях смятат, че се наблюдава балон при инвестициите в AI, но 80% заявяват, че ще продължат да увеличават разходите си за такива технологии.

Главният изпълнителен директор на KPMG Тим Уолш коментира, че интересът към внедряването на изкуствен интелект се ускорява въпреки съмненията.

Подобни резултати показва и друго изследване на консултантската компания Boston Consulting Group. В него са участвали 2360 ръководители от девет индустрии, като 94% от тях планират да запазят или увеличат инвестициите си в AI през 2026 г., дори ако технологиите все още не носят очакваната възвръщаемост.

Средно компаниите възнамеряват да удвоят разходите си за изкуствен интелект. През 2025 г. участниците в проучването са инвестирали около 37 милиарда долара в подобни технологии.

Според главния изпълнителен директор на BCG Кристоф Швайцер това показва колко висок приоритет е станал AI за бизнеса, въпреки икономическата несигурност.

Проучванията показват и друга тенденция - много компании инвестират не само заради потенциалните ползи, а и заради страха да не изостанат от конкуренцията.

Дори ръководители, които смятат, че има риск от балон на пазара, предпочитат да продължат да влагат средства, за да не пропуснат евентуален технологичен пробив.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.