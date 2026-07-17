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Нарастващото обществено недоволство срещу изкуствения интелект вече се превръща в реална заплаха за ръководителите на водещи технологични компании. Според публикация на The Wall Street Journal част от тях вече пътуват с въоръжена охрана, а други ограничават публичните си изяви.

Изкуственият интелект

По данни на изданието големите AI компании увеличават разходите за сигурност заради зачестилите заплахи и опити за насилие срещу хората, които разработват водещите модели с изкуствен интелект.

"Преди няколко години изпълнителните директори в технологичния сектор определено нямаха охрана. Сега много компании вече включват подобни разходи в бюджетите си", казва Дакота Домингес, ръководител в базираната в Силициевата долина компания за сигурност JPT Security.

По-рано тази година 20-годишният активист против изкуствения интелект Даниел Морено-Гама направи неуспешен опит да подпали дома на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман. По информация на The Wall Street Journal той е бил въоръжен с огнестрелно оръжие и коктейл "Молотов". При инцидента няма пострадали, но той последва серия от заплахи срещу OpenAI и поне един случай, в който компанията временно е затворила свои офиси заради опасения за сигурността.

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Подобен инцидент е имало и в Anthropic. Около същия период мъж успял да влезе в централата на компанията след служител. Той носел плик с името на един от ръководителите и заявил пред охраната, че въпросният директор "ще бъде убит". Мъжът е бил спрян, преди да успее да нарани някого.

Заплахите не се ограничават само до физическо насилие. Активисти организират протести пред офисите на AI компании, блокират центрове за данни и повреждат системи за видеонаблюдение, използващи изкуствен интелект. Споровете около изграждането на нови центрове за данни също се изострят.

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Причините за недоволството са различни. Част от критиците се опасяват, че изкуственият интелект ще доведе до масови съкращения, още по-голяма концентрация на богатство и влияние в ръцете на няколко технологични компании или дори до катастрофални последици за обществото. Някои от тези рискове са били посочвани и от представители на самата AI индустрия.

"Затова хората палят складове. Не може да се върнем към крепостничеството. Наистина изглежда така, сякаш хората на власт искат да бъдат крале. Историята показва, че това не завършва добре за кралете", казва Бони Кейт Улф, бивш служител на Pinterest, съкратена при преструктуриране, свързано с внедряването на изкуствен интелект.

Според The Wall Street Journal засилените мерки за сигурност вече се превръщат в стандартна практика за част от водещите компании в сектора. Те отразяват растящото напрежение около развитието на изкуствения интелект и все по-силната обществена реакция срещу технологията.

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