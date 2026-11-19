Говорител на OpenAI не е отговорил на искане на Ройтерс за коментар по въпроса

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Американският щат Аризона е започнал наказателно разследване срещу OpenAI и други компании за изкуствен интелект във връзка с "очевидно проникване на неконтролируеми ИИ агенти в банки", заяви главният прокурор на щата Крис Мейс, цитиран от Ройтерс и БТА.

Наказателното разследване не означава непременно, че ще бъдат повдигнати обвинения. Мейс заяви, че службата ѝ проверява дали продължава да се извършва нарушение на законодателството на щата Аризона.

"Щатът Аризона е много обезпокоен от това и разглеждаме въпроса от няколко различни гледни точки", заяви Мейс на пресконференция в Чикаго.

Мейс отказа да посочи имената на останалите компании, които службата ѝ разследва. Тя съобщи, че екипът ѝ е установил контакт с банки в Аризона, но отказа да назове институциите или да разкрие техните реакции. Говорител на OpenAI не е отговорил на искане на Ройтерс за коментар по въпроса.

Банковият сектор все по-силно се опасява, че усъвършенстваните ИИ агенти могат да навредят на банковата система и на институциите, на които хората поверяват съхранението на своите средства. Миналия месец Ройтерс съобщи, че големи американски банки блокират достъпа на външни ИИ агенти до клиентски сметки и извършването на трансакции от тяхно име.

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Изявлението на Мейс идва два дни след като главният прокурор на Калифорния Роб Бонта заведе дело срещу OpenAI с твърдението, че компанията е разработила опасен продукт без адекватни процедури за безопасност и надзор. Повод за делото са информации, че нейни ИИ модели са извършвали самостоятелно кибератаки.

Компанията призна необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на поведението на неконтролируеми ИИ системи и заяви, че засилва защитните си механизми.

На 16 септември OpenAI публикува нова рамка за разкриване на подобни инциденти, като заяви, че ще предпочита прозрачността "дори когато значимостта на даден случай е под въпрос".

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