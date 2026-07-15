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Щатът Ню Йорк въведе едногодишен мораториум върху изграждането на нови големи центрове за данни, предназначени за изкуствен интелект. Това е първата подобна мярка в Съединените щати и идва на фона на засилващите се опасения за екологичните последици от бързото разрастване на AI инфраструктурата.

Губернаторът Кати Хокъл обяви, че забраната ще важи за нови центрове за данни с електрическа мощност от 50 мегавата или повече. Решението ще остане в сила една година.

Според администрацията на Хокъл през този период регулаторите ще изготвят нови правила за развитието на центровете за данни. Целта е Ню Йорк да въведе "най-строгите стандарти в страната" за подобни съоръжения.

"Когато компаниите постигат успех благодарение на Ню Йорк, нюйоркчани също трябва да печелят от това", заявява губернаторът.

По време на мораториума Департаментът за обществени услуги на щата ще изготви оценка на въздействието върху околната среда. Анализът ще разглежда влиянието на бъдещите центрове за данни върху качеството на въздуха и водата, както и потреблението на електроенергия и водни ресурси.

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Решението идва на фона на все по-силно обществено недоволство срещу големите AI центрове за данни в САЩ. Критиците предупреждават, че тези съоръжения увеличават замърсяването, изразходват огромни количества вода и оказват натиск върху електроенергийните мрежи, което може да доведе до по-високи цени на електроенергията.

Мораториумът обаче е по-ограничен от законопроект, одобрен от Сената на щата Ню Йорк на 4 юни. Документът предвиждаше едногодишна забрана за всички нови центрове за данни с мощност от 20 мегавата или повече.

Заповедта на Кати Хокъл повишава този праг до 50 мегавата. Освен това тя не включва някои от изискванията в законопроекта, сред които задължение операторите на центрове за данни да финансират местна инфраструктура и да преминават независими одити.

Според анализатори разликите между двата подхода отразяват разделението в редиците на Демократическата партия по отношение на регулирането на технологичната индустрия. Докато част от демократите настояват за по-строги ограничения върху големите технологични компании, други се стремят да запазят баланса между привличането на инвестиции и обществените опасения.

Решението на Ню Йорк идва и в навечерието на междинните избори в САЩ през 2026 г., когато теми като влиянието на изкуствения интелект, потреблението на енергия и екологичните последици от новите технологии все по-често се превръщат в част от политическия дебат.

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