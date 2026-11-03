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Щети за десетки милиони евро е причинила вчерашната кибератака срещу хладилните и фризерните системи на стотици супермаркети в над 10 европейски страни, съобщиха световните агенции.

Хакери проникнаха в системите за охлаждане на търговски вериги в Белгия, Естония, Финландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Швеция, Германия и Румъния, като вдигнаха температурата във фризерите до 50 градуса. Заради атаката тонове храна са били изхвърлени.

Само в Белгия един супермаркет обяви загуби за над 100 000 евро. Италия свика спешно заседание с шефовете на разузнавателните служби. Говорител на ЕК заяви, че това не са изолирани инциденти и че трябва да бъдем колективно устойчиви и подготвени за подобни кибернападения.

Ръководителят на британския Национален център за киберсигурност Ричард Хорн предупреди, че кибератаките срещу хладилници и фризери в супермаркети в Европа са само първият признак за вероятно зачестяване на подобни инциденти, тъй като остарелите технологии стават все по-уязвими.

"Съществуват толкова много слаби места, които на практика чакат да бъдат използвани", заяви той след представянето на годишния доклад на центъра. По думите му най-сериозният риск в краткосрочен план е рязкото увеличаване на броя на киберинцидентите.

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В доклада се посочва, че през следващите години изкуственият интелект (ИИ) ще разшири възможностите на хакерите. Според експертите за атаките срещу хладилните системи вероятно не са били необходими усъвършенствани технологии с изкуствен интелект, тъй като нападателите са използвали вече известни слабости в остарял софтуер и оборудване.

Хорн обаче предупреди, че ИИ ще позволи подобни уязвимости да бъдат откривани и използвани много по-бързо и в значително по-голям мащаб. По думите на британския експерт последиците от подобно подценяване на рисковете могат да бъдат сериозни, включително недостиг на храни, прекъсвания на електроснабдяването и фалити на предприятия.

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