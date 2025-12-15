11728 Снимка: Department of Defense photo by Master Sgt. Benjamin Wiseman

Швейцария постави под въпрос бъдещето на една от най-големите си военни покупки, след като обяви, че планираната поръчка от 36 изтребителя F-35A Lightning II може да бъде намалена. Причината са нарастващите разходи по програмата, които вече надхвърлят първоначално одобрения бюджет.

Вижте как изглежда F-35A >> >> >>

След заседание на кабинета швейцарското правителство съобщи, че е възложило на Министерството на отбраната да закупи максималния възможен брой самолети в рамките на бюджета от 6 млрд. швейцарски франка (около 7,54 млрд. долара).

Според Берн сумата е била договорена като фиксирана, но впоследствие САЩ са отхвърлили това тълкуване, определяйки го като недоразумение.

"Поради предвидими превишения на разходите придобиването на първоначално планирания брой от 36 самолета F-35A вече не е финансово осъществимо", заявява швейцарското правителство.

Макар единичната цена на самолета често да се цитира около 80-85 млн. долара (по примера на финландската поръчка от 64 машини за 9,4 млрд. долара), реалната стойност на F-35 е значително по-висока - особено, когато в сделката се включат въоръжение, резервни части, обучение, поддръжка и модернизации.

Покупката на нов изтребител беше одобрена с минимално мнозинство на референдум през 2020 г. - характерна особеност на швейцарската система, при която най-скъпите военни проекти подлежат на пряко обществено гласуване.

Гражданите одобриха максимален бюджет, но не и конкретен самолет. През 2021 г., след "обстойна техническа оценка", Федералният съвет избра F-35A, който победи конкурентите си - Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon

По ирония на съдбата тогава швейцарските медии твърдяха, че F-35 е избран именно защото предлага "най-добра стойност за парите".

Историята показва, че Швейцария не се колебае да се отказва от сделки за изтребители. През 2014 г. проект за закупуване на 22 самолета Saab Gripen беше отменен след референдум, въпреки че вече беше избран победител.

Сега отново се обсъждат няколко сценария - намален брой F-35, комбинация от F-35 и по-евтин лек изтребител, пълно преразглеждане на избора или нов референдум, ако се наложи увеличаване на бюджета.

Критиците поставят и по-фундаментален въпрос: дали неутрална държава извън НАТО действително се нуждае от толкова сложен стелт изтребител, при положение че основната му роля ще бъде въздушен контрол и дежурства над собствена територия.

Самото правителство обаче наскоро призна, че влошената сигурност в Европа може да изисква между 55 и 70 нови бойни самолета, което прави темата още по-чувствителна.

