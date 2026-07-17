Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект (СКИИ) 2026 и Срещата на високо равнище за глобално управление на ИИ, провеждащи се днес в Шанхай, предадоха Синхуа и Франс прес.

Изкуственият интелект

В речта си на конференцията Си Цзинпин обяви създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

Китайският президент призова за засилена регулация и международно сътрудничество в сферата на изкуствения интелект (ИИ) по време на реч на Световната конференция за ИИ в Шанхай.

"Развитието на ИИ не трябва да бъде дело само на една държава, а симфония на международното сътрудничество", заяви той на откриващата церемония на конференцията, която ще продължи до понеделник.

"Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че ИИ винаги остава под човешки контрол", подчерта Си Цзинпин, призовавайки към "хуманоцентричен" подход към тази технология.

Китайските стартъпи като Moonshot AI, MiniMax и Z.ai все по-успешно конкурират американските си съперници, привличайки глобални потребители с по-ниски разходи и бързо внедряване, припомня АФП. Но регулацията се превръща в ключов въпрос заради рисковете: дезинформация, кибератаки, алгоритмични пристрастия, военни приложения и злоупотреби от хакери или терористични групи.

Това е първото участие на Си Цзинпин в конференцията в Шанхай, което подчертава стратегическото значение на сектора за Пекин.

Снимка: БТА/АР

Китайският президент призова държавите да се противопоставят на "поставянето на сигурността на една държава над тази на останалите", намеквайки за ограниченията на САЩ и ЕС върху китайския технологичен внос.

По думите на По Чжао, основател на Hello China Tech, САЩ запазват "явно предимство" при усъвършенстваните чипове, изчислителната инфраструктура и най-скъпите модели. Но Китай е "най-близкият конкурент", със силни страни като open‑source модели, оптимизация на разходите, бързо внедряване, роботика и интеграция на ИИ в производството. Според него СКИИ е "най-важното годишно събитие за разбирането на тенденциите в китайската ИИ индустрия", макар че все още не е "универсалната световна технологична витрина".

Конференцията събира над 1 100 компании и представя около 3 000 продукта и технологии.

В духа на сътрудничеството външният министър на Китай Ван И и представители на 29 държави, включително Русия, подписаха споразумение за създаване на междуправителствена група за сътрудничество в областта на ИИ.

Все повече държави виждат Китай като лидер в изкуствения интелект
Виж още Все повече държави виждат Китай като лидер в изкуствения интелект

Новата Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, със седалище в Шанхай, ще насърчава консултации и сътрудничество за "разумно и подредено" развитие на ИИ, съобщават държавни медии.

Китай се обяви против "всякакви форми на идеологическо разделение и технологични блокади". Пекин заяви, че цели "отворени обменни процеси" и "постигане на консенсус", така че технологичният напредък да стане "истински двигател на развитие и просперитет за човечеството".

ИИ се превърна в стълб на китайската индустриална политика, подкрепен от силна политическа воля и огромни инвестиции за изграждане на суверенна екосистема — от чипове до масови приложения. Миналата година китайският пазар на ИИ надхвърли 1,2 трилиона юана (155 млрд. евро), с очакван растеж над 30% през 2026 г. Китай имаше над 6 000 активни ИИ компании през 2025 г.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
84132
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница” Лайф
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница”
3256
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0 Корнер
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0
21226
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки Бизнес
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки
1451
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
1858
Краят на света е на 13 ноември? URBN
Краят на света е на 13 ноември?
1216
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си Trip
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си
16530
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори
2591