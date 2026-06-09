TOYP Bulgaria отличава ежегодно десет млади българи на възраст между 18 и 40 години за техните постижения и положителното въздействие върху обществото

312 Снимка: GATE

Изследователят от Институт GATE към СУ "Св. Климент Охридски" Симеон Карпузов e 10-те "Най-изявените млади личности на България" (The Outstanding Young Persons of Bulgaria - TOYP Bulgaria 2026), организирана от Международната младежка камара България (JCI Bulgaria). Той е победител в категорията "Наука и технологично развитие", която отличава млади българи с изключителен принос в развитието на науката, иновациите и технологиите.

Признанието е поредно доказателство за значимия принос на Симеон Карпузов в областта на дигиталното здравеопазване и приложението на изкуствения интелект за решаване на реални обществени и медицински предизвикателства.

Симеон Карпузов е физик и изследовател в направление "Дигитално здравеопазване" на Институт GATE. Завършва Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски", придобива бакалавърска степен по инженерна физика и магистърска степен по квантова електроника и лазерна техника във Физическия факултет на Софийския университет. Професионалният му път включва повече от шест години научна работа в Института по механика към Българската академия на науките в областта на лазерните технологии, интерферометрията и холографията, както и опит като инженер в GlobalFoundries - една от водещите световни компании за производство на микрочипове и полупроводникови устройства.

През последните години Карпузов разработва иновативни решения в сферата на здравеопазването. Той е част от екипа на Институт GATE, който разработва и патентова метод и система за наблюдение на пациенти чрез видеонаблюдение. Изобретението подпомага ранното откриване на епилептични пристъпи и предотвратяването на потенциални усложнения. Технологията в момента се тества в клиника по епилепсия в Нидерландия. Симеон участва и в изследвания на мозъчните мрежи, насочени към ранна диагностика на болестта на Алцхаймер.

Неговите постижения вече са получили широко обществено и професионално признание. През 2024 г. Симеон Карпузов е отличен в класацията "30 под 30" на Forbes България в категорията "Наука, технологии и здравеопазване", а през 2025 г. печели голямата награда в конкурса "Млад предприемач в науката" за проекта си "Система за засичане на епилептични припадъци", базирана на технологии за компютърно зрение и анализ в реално време.

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Отличените за 2026 г. Снимка: GATE

Програмата TOYP Bulgaria отличава ежегодно десет млади българи на възраст между 18 и 40 години за техните постижения и положителното въздействие върху обществото. Националните победители, определени тази година от 37-членно жури, автоматично се номинират за световното издание на конкурса - The Outstanding Young Persons of the World, провеждано от Junior Chamber International в над 100 държави.

"Приемам тази награда като признание за силата на науката, иновациите и екипната работа. Нито едно значимо постижение не е резултат от усилията на един човек. Благодаря на колегите ми от Институт GATE, на партньорите ни в България и чужбина, както и на всички учени и лекари, с които работим. Вярвам, че науката, изкуственият интелект и дигиталните технологии могат да помагат на пациентите, да подпомагат лекарите и да спасяват човешки животи. Тази награда е силна мотивация да продължа да работя за бъдеще, в което българските иновации променят живота на хората не само у нас, но и по света", каза Симеон Карпузов при получаването на отличието.

С отличието си Симеон Карпузов затвърждава позицията си сред най-обещаващите млади учени в България и се нарежда сред националните представители, които ще защитават страната в международния формат на програмата TOYP.

Основите на наградите TOYP са поставени в САЩ през далечната 1938 г. От 1983 г. те започват да се провеждат и в редица държави, където има представителства на Junior Chamber Internatonal. А в България началото на тези годишни отличия бе поставено през 2015 г.

За наградите TOYP:

В основите на наградите TOYP е идеята всяка година да бъдат отличавани по десет изявени млади личности с постижения в сферата, в която се реализират. А целта е - от една страна да бъдат мотивирани активните млади хора да продължат да се развиват, а от друга - те да бъдат вдъхновение за останалите.

С наградата TOYP през годините са отличени личности като Елвис Пресли, Джеки Чан, Джон Кенеди, Хенри Кисинджър и много други световни величия. Сред тях вече се нареждат и първите отличени от България.

Честито на Симеон Карпузов и на всички отличени в "Най-изявените млади личности на България 2026"!

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