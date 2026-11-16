1459 Снимка: ULA

Американската ракета Vulcan на United Launch Alliance (ULA) претърпя сериозна авария по време на полет и не успя да изведе в орбита 40 спътника от сателитната интернет мрежа Amazon Leo. Неизправността е настъпила около 10 минути след изстрелването от космическия център "Кейп Канаверал" във Флорида. Всички спътници на борда са загубени.

Това е първият пълен провал на ракета на ULA, откакто компанията беше създадена през 2006 г. като съвместно предприятие на Boeing и Lockheed Martin. Инцидентът поставя под въпрос графика на бъдещите изстрелвания както за ULA, така и за Amazon.

"Въз основа на данните, получени от директора на изстрелването, потвърждаваме, че ракетата Vulcan, изстреляна от площадка 41 на космическата база "Кейп Канаверал", е претърпяла аномалия 10 минути след началото на полета и не е успяла да изведе мисията на Amazon в орбита", заявиха от ULA около 50 минути след старта.

Компанията обещава да работи с клиента си и съответните институции за установяване на причината и предприемане на коригиращи действия. Дотогава ракетата може да бъде временно извадена от експлоатация. Инженерите трябва да анализират телеметричните данни и да установят какво е довело до загубата на товара.

A Vulcan rocket owned by United Launch Alliance failed shortly after liftoff from Florida, destroying its payload of 40 satellites from Amazon's Leo internet network in the launch company's first mission failure https://t.co/o3wZsPaCgs https://t.co/qD8Zto4PNL — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Аварията е особено неприятна, защото това е едва петият полет на Vulcan и първият от девет месеца насам. През този период ULA и доставчикът на твърдогоривните ускорители Northrop Grumman работиха по проблеми с дюзите на ускорителите, които засегнаха два предишни полета.

При неделното изстрелване шестте твърдогоривни ускорителя изглежда са работили нормално. Те помогнаха на ракетата да премине през плътните слоеве на атмосферата, след което се отделиха от първата степен около минута и 40 секунди след старта.

След това двата метанови двигателя BE-4 на първата степен продължиха ускорението. Според предварителния график те обаче са работили по-дълго от очакваното. Отделянето на първата степен също изглежда е настъпило със закъснение.

Следващият етап от полета е трябвало да бъде изпълнен от горната степен Centaur, която използва водородни двигатели. Планираното им първо запалване е трябвало да продължи 12 минути и 15 секунди. Според последващото съобщение на ULA именно по време на тази фаза е възникнала аварията. Компанията засега не е предоставила повече подробности.

Това е първата от общо 38 мисии с Vulcan, които Amazon е поръчала за извеждане на своите спътници Leo. Компанията се опитва да изгради конкурентна мрежа на Starlink на Илон Мъск и останалите доставчици на сателитен интернет.

Amazon вече използва ракетите Atlas 5 на ULA за осем изстрелвания на спътници. Освен това е резервирала 24 полета с New Glenn на Blue Origin, 24 с европейската Ariane 6 и още 13 с Falcon 9 на SpaceX.

За завършването на съзвездието Amazon Leo ще са необходими над 3300 спътника. Преди неуспешната мисия в орбита вече са били изведени 396. Ако полетът беше успешен, броят им щеше да достигне 436.

Сега Amazon ще трябва да изчака приключването на разследването на ULA, преди да може отново да разчита на Vulcan. Компанията има и друг проблем. Blue Origin на Джеф Безос все още работи по връщането на своята ракета New Glenn към полети след катастрофална експлозия на стартовата площадка през май.

Тогава причината е била проблем с кислороден клапан в един от седемте двигателя BE-4 на първата степен на New Glenn. Същият тип двигатели се използва и от Vulcan. Двигателите на ракетата, изстреляна в неделя, обаче са били модернизирани от инженерите на Blue Origin с цел отстраняване на проблема.

Главният изпълнителен директор на ULA Марк Пелър заяви преди полета, че компанията е установила три вероятни причини за предишните проблеми с дюзите на ускорителите и е предприела мерки за отстраняването им. По думите му Blue Origin също е разработила подобрение в конструкцията на клапаните и е извършила необходимите промени по двигателите за мисията Amazon Leo 1.

"Те бяха в нашите съоръжения преди около два месеца и инсталираха комплекта за модернизация на двигателите за предстоящата мисия", обясни Пелър. Той допълни, че Blue Origin работи с ULA и по модернизирането на останалите двигатели от наличните запаси.

НАСА също предложи помощ за разследването. Администраторът на агенцията Джаред Айзъкман заяви в социалната мрежа X, че екипът му е готов да съдейства за установяване на причините и отстраняване на проблемите.

"Екипът на НАСА е на разположение да помогне по всички въпроси, свързани с разследването и коригиращите действия. Artemis, лунната база и страната имат нужда от ULA. Ние сме на ваша страна и сме готови да помогнем", написа той.

Самото изстрелване също беше съпътствано от проблеми. Първият опит в петък беше отменен заради повреда в инсталация за производство на газообразен азот, която обслужва няколко доставчика на изстрелвания. В събота последва ново отлагане заради проблеми с комуникацията между ракетата и наземните системи.

В неделя обратното броене беше спряно при оставащи 20 секунди заради необяснен технически проблем. ULA успя да го отстрани и ракетата излетя в края на стартовия прозорец. Засега няма данни дали този проблем има връзка с последвалата авария.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.