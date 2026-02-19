Норвежки правителствен учен тайно е разработил устройство, излъчващо мощни микровълнови импулси. По същество това е оръжие, наподобяващо предполагаемото средство, свързвано с мистериозните здравословни инциденти сред дипломати в Куба. Преди няколко години тези случаи придобиха известност, като "Хавански синдром", пише "Вашингтон Поуст".

През 2024 г., след като създал работещ прототип, ученият започнал да се съмнява в ефективността му. За да докаже, че микровълновите оръжия са безвредни, той решил да тества устройството върху себе си.

Резултатът обаче бил обратен на очакванията. Според източници, цитирани от изданието, той развил редица неврологични симптоми, наподобяващи тези, приписвани на "Хаванския синдром".

Медицинската общност предпочита термина "Anomalous Health Incidents" (аномални здравни инциденти), тъй като няма ясно дефинирано състояние. Симптомите, докладвани от американски и канадски дипломати в Havana, включват болка в главата или ушите, загуба на равновесие и световъртеж, безсъние, объркване и "мозъчна мъгла". Други споделят за често гадене и емоционален стрес.

Инцидентът в Норвегия привлякъл вниманието на представители на ЦРУ и Пентагона.

Въпреки това, официална оценка от 2023 г., изготвена от пет американски разузнавателни агенции, заключава, че е "много малко вероятно" случаите на Хавански синдром да са резултат от злонамерена атака с енергийно оръжие.

САЩ използвали неизвестно високотехнологично оръжие при пленяването на Мадуро
Виж още САЩ използвали неизвестно високотехнологично оръжие при пленяването на Мадуро

Някои източници допълват, че симптомите на норвежкия учен не съвпадат напълно с "класическите" описания на синдрома. 

Случаят обаче подновява дебата дали насочените енергийни оръжия са способни да причинят реални мозъчни увреждания - независимо дали първоначалната цел е била да се докаже точно обратното.

Разследване твърди: Руско енергийно оръжие стои зад Хаванския синдром
Виж още Разследване твърди: Руско енергийно оръжие стои зад Хаванския синдром

ИЗБРАНО
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки/видео) Днес
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки/видео)
67214
Богат бизнесмен иска да излиза с Никол Кидман Лайф
Богат бизнесмен иска да излиза с Никол Кидман
5264
На 72 секунди от сензация: Швейцария водеше с 2:0, но изпусна олимпийския шампион Корнер
На 72 секунди от сензация: Швейцария водеше с 2:0, но изпусна олимпийския шампион
14853
Словакия обяви извънредно положение заради спрените петролни доставки по "Дружба" Бизнес
Словакия обяви извънредно положение заради спрените петролни доставки по "Дружба"
3544
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцида в Газа" Impressio
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцид...
1911
Забранено за милиардери: Швеция търси обитатели на пет частни острова Trip
Забранено за милиардери: Швеция търси обитатели на пет частни острова
9726
Любимата храна на Лейди Гага е много по-семпла, отколкото си мислите Вкусотии
Любимата храна на Лейди Гага е много по-семпла, отколкото си мислите
653
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца Zodiac
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца
1169
Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне Времето
Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне
290