Норвежкият учен искал да докаже, че микровълновите оръжия са безвредни, но получил цял "коктейл" от здравословни проблеми, наподобяващи "Хаванския синдром"

509 Снимка: iStock by Getty Images

Норвежки правителствен учен тайно е разработил устройство, излъчващо мощни микровълнови импулси. По същество това е оръжие, наподобяващо предполагаемото средство, свързвано с мистериозните здравословни инциденти сред дипломати в Куба. Преди няколко години тези случаи придобиха известност, като "Хавански синдром", пише "Вашингтон Поуст".

През 2024 г., след като създал работещ прототип, ученият започнал да се съмнява в ефективността му. За да докаже, че микровълновите оръжия са безвредни, той решил да тества устройството върху себе си.

Резултатът обаче бил обратен на очакванията. Според източници, цитирани от изданието, той развил редица неврологични симптоми, наподобяващи тези, приписвани на "Хаванския синдром".

Медицинската общност предпочита термина "Anomalous Health Incidents" (аномални здравни инциденти), тъй като няма ясно дефинирано състояние. Симптомите, докладвани от американски и канадски дипломати в Havana, включват болка в главата или ушите, загуба на равновесие и световъртеж, безсъние, объркване и "мозъчна мъгла". Други споделят за често гадене и емоционален стрес.

Инцидентът в Норвегия привлякъл вниманието на представители на ЦРУ и Пентагона.

Въпреки това, официална оценка от 2023 г., изготвена от пет американски разузнавателни агенции, заключава, че е "много малко вероятно" случаите на Хавански синдром да са резултат от злонамерена атака с енергийно оръжие.

Някои източници допълват, че симптомите на норвежкия учен не съвпадат напълно с "класическите" описания на синдрома.

Случаят обаче подновява дебата дали насочените енергийни оръжия са способни да причинят реални мозъчни увреждания - независимо дали първоначалната цел е била да се докаже точно обратното.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.