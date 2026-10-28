Слънчевата енергия изпреварва ядрената и ще осигурява 10% от тока в света
Производството на електроенергия от фотоволтаици нараства стремително, докато ядрената енергетика почти не бележи промяна за последните 26 години
Слънчевата енергия ще осигурява около 10% от световното производство на електроенергия до края на 2026 г. Така тя ще изпревари ядрената енергетика, показва анализ на BBC, цитиран от Futurism. Бързият растеж на фотоволтаиците се дължи до голяма степен на поевтиняването на технологиите, за което допринася масовото производство в Китай.
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"Слънчевата енергия вече е двигателят на енергийния преход", коментира Ян Розенов, професор по енергийна политика и климат в Оксфордския университет.
За разлика от фотоволтаиците, чието производство се е увеличило около 2700 пъти за последните 26 години, световното производство на електроенергия от ядрени централи остава почти без промяна през същия период.
Войната на САЩ срещу Иран и затрудненията с достъпа до петрол допълнително засилват интереса към алтернативните енергийни източници. Слънчевата енергия предлага възможност на държавите да намалят зависимостта си от изкопаемите горива, а падащите цени правят технологията все по-достъпна.
Китай има ключова роля в този процес. Големият производствен капацитет на страната увеличава предлагането на фотоволтаични панели и сваля цените им до рекордно ниски равнища.
Междувременно опитите за възраждане на ядрената енергетика в САЩ срещат сериозни икономически препятствия. Разходите за изграждане на ядрени централи са нараснали значително през последните десетилетия, което затруднява реализацията на нови проекти.
Според Розенов основното предизвикателство вече не е дали слънчевата енергия ще продължи да се разраства, а дали електроенергийните системи и институциите ще успеят да се адаптират към тази промяна.
Това изисква инвестиции в инфраструктура, която да позволи ефективното използване на произведената енергия. Особено важен е въпросът за държавите, в които електропреносните мрежи са недостатъчно развити или вече са силно натоварени.