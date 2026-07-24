19414 Снимка: БТА/AP

Според собствените му думи Илон Мъск е съвременна Касандра — по-добър от повечето в предсказването на бъдещето, но обречен да не му вярват. "Хората не осъзнават, че това, което казвам, ще се сбъдне", споделя той пред сп. "Иконъмист" в 90-минутно интервю за рубриката The Insider в гигантския завод на "Тесла" в Тексас, където електромобилите сами се изкарват от конвейера.

Това може би се дължи на факта, че неговите прогнози за бъдещето варират от тревожни до направо странни.

Мъск предсказва, че в рамките на пет години системите за изкуствен интелект може да надминат сумата от целия човешки интелект. В рамките на десет години роботите на работното място ще помогнат да се въведе ера на такова "невероятно изобилие", че парите ще загубят смисъла си. А в рамките на 20 години Великобритания - страна, която той не е посещавал от години - ще бъде обхваната от гражданска война.

Независимо дали им вярвате или не, прогнозите на Мъск, който миналия месец за кратко стана първият трилионер в света, заслужават да бъдат взети на сериозно.

Движещата сила зад "Тесла" и "СпейсЕкс", производител на ракети, превърнал се в конгломерат за изкуствен интелект, прави повече от всеки друг предприемач, за да оформи бъдещето. Неговото влияние - подхранено от пари и инженерни подвизи - се простира от Белия дом до глобални конфликтни зони като Украйна. С 240 милиона последователи в неговата социална мрежа X, възгледите на Мъск, особено онези, които предизвикват раздори, имат значителни последици.

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Облечен в черни ботуши и кожено яке с логото на "Грок" - неговият чатбот - на гърба, той демонстрира проблясъци от стоманената целеустременост, която му помогна да стане пионер в масовото производство на електромобили и да изпрати многократно използваеми ракети в космоса въпреки всички препятствия. Той показа също колко е решен да оформя собствената си реалност, до степен на непреклонност по въпроси извън сферата на неговата експертиза, пише "Иконъмист".

Това беше първото обширно интервю на Мъск след публичното листване на "SpaceX", чиято стойност скочи до 2,6 трилиона долара в дните след началото на търговията, но оттогава се срина до 1,6 трилиона долара - с една пета по-малко от първоначалната си цена. Основната тема на разговора беше изкуственият интелект. Това е технология, казва той, която може да го пренесе от "възторг към ужас" в рамките на един ден. Засега неговото "философско заключение" е да "гледа на нещата от положителната страна".

Това е избор, който удобно служи на собствените му интереси. Мъск вярва, че системите за изкуствен интелект и роботите в крайна сметка ще поемат по-голямата част от цифровите и физическите задачи, превръщайки работата на хората в "незадължителна". За тази цел xAI (сега наричана SpaceXAI) разработва системи за изпълнение на когнитивни задачи като софтуерно програмиране, докато Tesla произвежда хуманоиди. Мъск планира да захранва цялата тази система за изкуствен интелект с помощта на центрове за данни в космоса.

Той предполага, че при липса на работни места може да се наложи мащабно преразпределение на богатството, за да се осигури "универсален висок доход" за хората. Но макар най-богатият човек в света да заявява, че няма нищо против да плати "трилиони данъци", той също така твърди, че след десетилетие парите ще са без значение. Поради това той твърди, че правителствата просто трябва да "издават чекове на хората", защото при безкраен запас от стоки и услуги, произвеждани от машини, дефлацията ще бъде по-голям проблем от инфлацията.

Мъск признава, че съществуват непосредствени рискове от все по-мощните системи за изкуствен интелект. Отбелязвайки, че възможностите на най-модерните модели се подобряват бързо, той разяснява едно неотдавнашно предложение на Демис Хасабис, съосновател на Google DeepMind, американското правителство да създаде орган за саморегулиране, чрез който индустрията да тества собствените си модели за потенциални опасности. Мъск твърди, че усилията трябва да бъдат разширени и към Китай и че водещите лаборатории за изкуствен интелект, включително китайските, трябва да разполагат с една или две седмици, за да проверят най-новите модели една на друга преди пускането им на пазара, като сигнализират за евентуални рискове на правителствата както във Вашингтон, така и в Пекин. "Конкурентите могат да се държат честно един към друг."

Той стига дори дотам, че намеква, че за да гарантира безопасността на моделите, би бил готов дори да зарови томахавката със Сам Алтман, шефа на OpenAI, с когото е водил загубена съдебна битка за взаимни обвинения, произтичащи от времето, когато двамата заедно са основали лабораторията за изкуствен интелект. "В крайна сметка, ако трябва да си поговорим, ще си поговорим", казва той и добавя, че може би и двамата ще трябва да "оставим настрана личните си различия за доброто на света".

Мъск изглежда много по-малко притеснен от възхода на китайските лаборатории в сравнение с други шефове в областта на изкуствения интелект, като например Дарио Амодей от Anthropic. Той е впечатлен от нови продукти като Kimi K3, представен този месец от Moonshot AI, и смята, че има "голям шанс" китайските компании за изкуствен интелект да станат "лидери в даден момент", като посочва електроснабдяването на страната, което значително надвишава това на САЩ, и способността ѝ да произвежда роботи в големи количества. (Той добавя, че намира клиповете с китайски роботи, които си откъсват главите един на друг, за "доста забавни".)

Мъск се противопоставя на усилията на някои служители в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да забранят на американските компании да използват китайски модели, като казва, че това няма да помогне много да се попречи на производителите им да спечелят надпреварата в областта на изкуствения интелект. Той очаква Китай в крайна сметка да преодолее недостига си на най-модерни чипове - резултат от американските експортни ограничения - чрез създаването на собствени литографски машини, чиято липса понастоящем му пречи да произвежда достатъчни количества високотехнологични процесори.

В момента холандската компания ASML притежава монопол върху продажбата на най-модерните литографски съоръжения и ѝ е забранено да ги продава на Китай. Но Китай е "по-близо до решаването на проблема с литографията, отколкото повечето хора осъзнават", казва Мъск.

Предприемачът не се срамува от огромната власт, с която разполага. Той твърди, че изкуственият интелект в крайна сметка ще контролира почти всичко и че доминиращата му роля в SpaceX, където притежава над 80% от акциите с право на глас, има за цел да гарантира постигането на дългосрочната цел на компанията - превръщането на човечеството в мултипланетен вид с колония на Марс, дори ако това намали краткосрочните печалби. Що се отнася до влиянието му върху американската политика, където парите и влиянието му помогнаха за завръщането на президента Тръмп на власт през 2025 г. (и за кратко поставиха Мъск начело на разграждането на федералната бюрокрация), той казва, че се е ангажирал прекалено много: "Честно казано, прекалих."

Въпреки това той не показва никакви признаци, че ще се откаже от геополитическата си трибуна. Въпреки че сателитите "Старлинк" на SpaceX, които осигуряват интернет връзка в отдалечени места, бяха използвани, за да помогнат на Украйна да се противопостави на руската инвазия, Мъск остава категоричен, че всяко мирно споразумение трябва да предлага териториални отстъпки на агресора. Той смята, че е безсмислено просто да се изисква от Москва да прекрати войната в Украйна. Според него са необходими отстъпки в полза на Русия, за да се сложи край на военните действия, така че те да не продължат още няколко години.

Той описва представянето на крайната десница в Европа от медиите като "невярно, подвеждащо и безсмислено" и твърди, че тя се състои от "нормални хора", които търсят безопасни градове, сигурни граници и разумни разходи.

Неговите тревожни изказвания за гражданска война във Великобритания произтичат от мнението, че притокът на хора, чиито идеи са "противоположни на западните убеждения", ще доведе до разплата. На въпроса дали е антимюсюлманин, той отговаря: "Аз съм против изнасилването и убийството. Против съм налагането на правила и закони, които противоречат на това, което сме свикнали да приемаме в Запада, и е много жалко, че традиционните медии, като вас, не признават това".

Не е ясно как мрачната му визия за бъдещето извън Америка се вписва в неговия утопизъм по отношение на изкуствения интелект. Но дори Мъск се чуди дали всичко това има смисъл. Понякога той вярва в теорията, според която вселената е компютърна симулация, създадена от извънземни. "Нещата, които правя, са толкова абсурдни, че е трудно да повярваш, че са реални", споделя Мъск.

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