Случвало ли ви се е да изпуснете телефона си и сърцето ви да спре за секунда? Или батерията да ви предаде точно когато имате най-голяма нужда от навигация в непознат град? Е, изглежда, че българските потребители вече са открили своето решение, защото новият HONOR Magic8 Lite се превърна в истинска сензация, отчитайки 30% ръст в продажбите само за първите два месеца на годината.

Но какво стои зад този успех? Не са само цифрите, а начинът, по който устройството се вписва в динамичния ни живот.

Издръжливост, която вдъхновява увереност

Забравете за деликатните джаджи, които изискват "специално отношение". Magic8 Lite е създаден за хората, които обичат приключенията (или просто са малко по-разсеяни).

  • Брониран за ежедневието: Смартфонът оцелява при падания от до 2.5 метра. Независимо дали се изплъзва от джоба ви на тротоара или пада от масата в кафенето, той е готов за удар.
  • Готов за всяко време: Със сертификати IP68 и IP69K, той не се плаши от прах, потапяне във вода или дори пръски под високо налягане. Идеален за летни партита край басейна или зимни разходки в планината.
  • Маратонецът сред смартфоните: Масивната 7500 mAh батерия ви позволява да забравите за зарядното за цели три дни. Това е свобода, която малко устройства в този клас предлагат.

Снимка: HONOR

Стил, който подхожда на личния ви вкус

Технологиите отдавна са моден аксесоар и от HONOR знаят това. Моделът идва в три изискани цвята, които допълват вашия стил:

  • Forest Green - за любителите на природата и спокойствието.
  • Reddish Brown - за тези, които търсят топъл и премиум нюанс.
  • Midnight Black - класика, която никога не излиза от мода.

Къде да откриете най-добрите оферти?

Ако обмисляте да обновите технологичния си арсенал, сега е моментът. До края на февруари водещите оператори предлагат изкушаващи условия:

  • В А1: Можете да вземете Magic8 Lite с 0% лихва - интелигентен начин да се сдобиете с нов модел, без да натоварвате бюджета си.
  • В Yettel: Очаква ви отстъпка от 80 евро и бонус подарък - смарт таг MiLi LiTag, за да не губите никога ключовете си.

Моделът е наличен и в мрежата на Виваком, Техномаркет, Технополис и Зора.

Снимка: HONOR

Спокойствието като стандарт (HONOR Care+)

За да е пълно удоволствието от новата придобивка, HONOR добавят и щипка сигурност. Всеки Magic8 Lite, закупен до края на 2026 г., идва с 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+. Тя покрива екрана и гърба на устройството при неволни повреди - защото животът се случва, а вашият смартфон трябва да е защитен.

Снимка: HONOR

Съдържание на: HONOR
ИЗБРАНО
Протестиращи срещу Сарафов щурмуваха кабинета му в сблъсък с полицията (снимки/видео) Днес
Протестиращи срещу Сарафов щурмуваха кабинета му в сблъсък с полицията (снимки/видео)
24081
Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", заяви Тръмп Лайф
Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", заяви Тръмп
7544
Европейската мечта на Лудогорец угасна на познато място - в Будапеща Корнер
Европейската мечта на Лудогорец угасна на познато място - в Будапеща
4419
Христанов обяви, че "Магазин за хората" работи на загуба, ИТН му поиска оставката за кадруване Бизнес
Христанов обяви, че "Магазин за хората" работи на загуба, ИТН му поиска оставката за кадруване
9074
Почина Асен Шопов - големият рицар на българския театър Impressio
Почина Асен Шопов - големият рицар на българския театър
8117
Еuronews представя Банско като перфектната дестинация за живот и дигитални номади, но с една уловка Trip
Еuronews представя Банско като перфектната дестинация за живот и дигитални номади, но с една уловка
2570
Как в Бразилия овкусяват телешкото, така че вкусът му да стане незабравим Вкусотии
Как в Бразилия овкусяват телешкото, така че вкусът му да стане незабравим
1138
Хороскоп за ретроградния Меркурий от 26 февруари до 20 март: Как ще повлияе на всяка зодия? Zodiac
Хороскоп за ретроградния Меркурий от 26 февруари до 20 март: Как ще повлияе на всяка зодия?
1568
Въглищните електроцентрали в САЩ ще могат да изпускат повече токсичен живак във въздуха Времето
Въглищните електроцентрали в САЩ ще могат да изпускат повече токсичен живак във въздуха
489