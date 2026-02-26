Снимка: HONOR Смартфонът, който не се страхува от вашето темпо: Защо всички говорят за новия HONOR Magic8 Lite?

Случвало ли ви се е да изпуснете телефона си и сърцето ви да спре за секунда? Или батерията да ви предаде точно когато имате най-голяма нужда от навигация в непознат град? Е, изглежда, че българските потребители вече са открили своето решение, защото новият HONOR Magic8 Lite се превърна в истинска сензация, отчитайки 30% ръст в продажбите само за първите два месеца на годината.

Но какво стои зад този успех? Не са само цифрите, а начинът, по който устройството се вписва в динамичния ни живот.

Издръжливост, която вдъхновява увереност

Забравете за деликатните джаджи, които изискват "специално отношение". Magic8 Lite е създаден за хората, които обичат приключенията (или просто са малко по-разсеяни).

Брониран за ежедневието: Смартфонът оцелява при падания от до 2.5 метра. Независимо дали се изплъзва от джоба ви на тротоара или пада от масата в кафенето, той е готов за удар.

Готов за всяко време: Със сертификати IP68 и IP69K, той не се плаши от прах, потапяне във вода или дори пръски под високо налягане. Идеален за летни партита край басейна или зимни разходки в планината.

Маратонецът сред смартфоните: Масивната 7500 mAh батерия ви позволява да забравите за зарядното за цели три дни. Това е свобода, която малко устройства в този клас предлагат.

Снимка: HONOR

Стил, който подхожда на личния ви вкус

Технологиите отдавна са моден аксесоар и от HONOR знаят това. Моделът идва в три изискани цвята, които допълват вашия стил:

Forest Green - за любителите на природата и спокойствието.

Reddish Brown - за тези, които търсят топъл и премиум нюанс.

Midnight Black - класика, която никога не излиза от мода.

Къде да откриете най-добрите оферти?

Ако обмисляте да обновите технологичния си арсенал, сега е моментът. До края на февруари водещите оператори предлагат изкушаващи условия:

В А1: Можете да вземете Magic8 Lite с 0% лихва - интелигентен начин да се сдобиете с нов модел, без да натоварвате бюджета си.

В Yettel: Очаква ви отстъпка от 80 евро и бонус подарък - смарт таг MiLi LiTag, за да не губите никога ключовете си.

Моделът е наличен и в мрежата на Виваком, Техномаркет, Технополис и Зора.

Снимка: HONOR

Спокойствието като стандарт (HONOR Care+)

За да е пълно удоволствието от новата придобивка, HONOR добавят и щипка сигурност. Всеки Magic8 Lite, закупен до края на 2026 г., идва с 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+. Тя покрива екрана и гърба на устройството при неволни повреди - защото животът се случва, а вашият смартфон трябва да е защитен.

Снимка: HONOR