7526 Снимка: DOJ

Появила се снимка в нов пакет документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и други влиятелни фигури от технологичния сектор, сред които Марк Зукърбърг. Фотографията е част от материали, иззети по време на разследванията срещу Епстийн, и според наличната информация е била направена от самия него.

По данни от документите и предходни публикации на Vanity Fair, вечерята е състояла на 2 август 2015 г. и е била организирана от съоснователя на LinkedIn Рийд Хофман. Събитието е било известно публично и по-рано, но сега за първи път се появява визуално доказателство за присъствието на Мъск и Зукърбърг.

В имейл, изпратен в деня на вечерята до Питър Атия, Джефри Епстийн посочва, че сред гостите ще бъдат Илон Мъск, Питър Тийл и Марк Зукърбърг. На следващия ден той си препраща снимка от събитието, на която ясно се виждат Мъск и Зукърбърг. По-късно същия месец Епстийн описва вечерята като "дива" в кореспонденция с Том Прицкер от фамилията Прицкер.

Допълнителен имейл, изпратен от личната асистентка на Епстийн Лесли Гроф в деня преди събитието, съдържа списък с поканените. В него фигурират Илон Мъск, Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан, Рийд Хофман и съпругата му Мишел Ий, съоснователят на Palantir Питър Тийл, тогавашният ръководител на MIT Media Lab Джой Ито, невроученият от MIT Ед Бойдън, както и бившият съквартирант на Мъск от студентските му години Наваид Фарук.

Според Vanity Fair вечерята е била организирана в чест на Ед Бойдън. Мъск, Хофман и Тийл често са свързвани с т.нар. "PayPal мафия" - група бивши ръководни фигури в PayPal, които по-късно заемат ключови позиции в Силициевата долина.

Разкритията противоречат на публичните твърдения на Илон Мъск, че контактите му с Епстийн са били минимални. Те се появяват и на фона на публичен конфликт между Мъск и Рийд Хофман, при който главният изпълнителен директор на SpaceX през последните дни отправи обвинения към Хофман за връзки с Епстийн. В отговор Хофман посочи кореспонденция, показваща контактите на Мъск с финансиста, включително имейл, в който Мъск пита за "най-дивото" парти на острова на Епстийн.

Мъск продължава да отрича да е участвал в незаконни дейности, като подчертава, че не е посещавал острова на Епстийн. Въпреки това част от публикуваните имейли показват, че кореспонденцията между двамата се е водила години след първата присъда на Епстийн през 2008 г.

