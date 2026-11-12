SoftBank отчете загуба от 7 млрд. долара заради инвестициите в AI центрове за данни
Японският инвестиционен гигант е подложен на все по-силен натиск заради огромните си вложения в OpenAI и инфраструктурата за изкуствен интелект
Японската инвестиционна група SoftBank е отчела загуба от 7 млрд. долара за периода юли-септември. Това е първият ѝ тримесечен финансов минус от две години насам и идва на фона на мащабните инвестиции в изкуствен интелект и центрове за данни.
Изкуственият интелект
Според информация на Financial Times поне 3,7 млрд. долара от загубата вероятно са свързани с мащабен проект за изграждане на център за данни на OpenAI в щата Охайо. Първоначално SoftBank е посочила, че тази част от загубите произтича от финансирането на "съществуващи и планирани" проекти за центрове за данни в региона. Впоследствие компанията е променила позицията си и е заявила, че загубите са "напълно несвързани" с дейността ѝ в Охайо.
Разликата спрямо предишните финансови резултати е значителна. През предходното тримесечие SoftBank отчете печалба от 2,17 млрд. долара, а за третото тримесечие на 2025 г. тя достигна 15,64 млрд. долара.
SoftBank е сред най-големите финансови поддръжници на OpenAI, компанията зад ChatGPT. Японската група е осигурила над 60 млрд. долара финансиране под формата на рискови дългови инструменти.
Междувременно акциите на SoftBank са поевтинели с близо 50% от юни насам. Натискът идва както от понижените кредитни рейтинги на компанията, така и от нарастващите съмнения на инвеститорите относно икономическата устойчивост на AI индустрията.
За да продължи да финансира проекти в сектора, SoftBank започна да прибягва и до високорисков дълг. През септември компанията набра над 11 млрд. долара чрез емитиране на облигации с рейтинг под инвестиционния клас. Този тип ценни книжа обикновено предлагат по-висока доходност, но носят и значително по-голям риск за инвеститорите.
Емисията е най-голямото корпоративно предлагане на подобен тип облигации в историята. Така SoftBank се оказва в необичайна позиция: компанията е сред най-силно изложените на риска от евентуален срив на AI инвестиционния бум, но същевременно разчита на все по-скъпо и рисково финансиране, за да продължи да инвестира в него.
Въпреки това главният изпълнителен директор на SoftBank Масайоши Сон отхвърля твърденията за балон в сектора на изкуствения интелект. Според него подобни опасения са неоснователни. Финансовите резултати на компанията обаче показват колко голям може да бъде рискът от залога върху бързото развитие на технологията.