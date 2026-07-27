2933 Снимка: NASA GSFC

Сондата MAVEN на НАСА, която прекрати работа през 2026 г., остави последно важно откритие. Данните от мисията показват, че сиянията на Марс се образуват по същия механизъм като тези на Земята.

Полярните сияния на нашата планета възникват, когато заредени частици от Слънцето, пренасяни от слънчевия вятър, достигнат горните слоеве на атмосферата. Там те се сблъскват с молекули кислород и азот и създават характерните цветни светлинни завеси.

Ключова роля в процеса играе магнитното поле на Земята. То улавя частиците и ги насочва към полюсите. Този механизъм е известен като цикъл на Дънги, кръстен на британския физик Джеймс Дънги, който през 60-те години на XX век създава модел за движението на плазмата и ускоряването на заредени частици в магнитосферата.

Учените отдавна знаят, че Марс също има сияния, но не беше ясно как точно се образуват. Нов анализ на данните от MAVEN дава отговор на този въпрос.

Сондата MAVEN беше изстреляна от НАСА през 2013 г. Тя беше първата мисия, посветена специално на изучаването на марсианската атмосфера. Първоначално проектът трябваше да продължи само една година, но апаратът работи повече от 11 години.

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По време на мисията си MAVEN направи редица открития за Червената планета. Сондата установи, че атмосферата на Марс се губи по-бързо по време на слънчеви бури, измери процеса на атмосферно разпрашаване на друга планета и наблюдава едни от най-големите пясъчни бури в Слънчевата система.

Апаратът откри и няколко вида марсиански сияния. Той също така участва в наблюденията на междузвездния обект 3I/ATLAS и служеше като комуникационен посредник между НАСА и марсоходите на повърхността, включително Perseverance.

MAVEN прекрати работа на 6 декември 2025 г., след като излезе зад Марс и не изпрати очакваните сигнали след преминаването си от другата страна на планетата. НАСА обяви края на мисията официално на 3 юни 2026 г.

Въпреки това учените продължават да анализират огромното количество данни, събрани от сондата. Изследователят Шаошуи Сюй от Лабораторията за космически науки към Калифорнийския университет в Бъркли публикува проучване в научното списание Nature Communications, което описва механизма на марсианските сияния.

Според анализа на данните от MAVEN на Марс съществува по-малка версия на цикъла на Дънги. Този процес ускорява електроните и ги насочва към марсианската атмосфера, където те създават сияния.

Откритието е изненадващо, защото Марс няма глобално магнитно поле като Земята. Магнитното поле на планетата е съставено от множество малки магнитосфери, породени от намагнетизирани области в кората ѝ.

Шаошуи Сюй откри локализирани сияния над тези магнитни области чрез данни от магнитометъра на MAVEN, анализатора на слънчевия вятър и инструментите за изследване на йонния състав на атмосферата.

Учените смятат, че откритието може да помогне за разбирането на различията между развитието на Земята и Марс. Двете планети вероятно са имали много сходно начало, но са поели по различни еволюционни пътища.

Изследването може да бъде полезно и за бъдещите роботизирани и пилотирани мисии до Марс. Междувременно НАСА продължава да анализира причините за загубата на MAVEN и очаква финален доклад за повредата до края на 2026 г.

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