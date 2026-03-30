Японската технологична компания Sony обяви, че временно прекратява изпълнението на поръчки за почти всички свои карти памет от сериите SD и CFexpress. Причината е глобалният недостиг на полупроводникова памет, който вече започва да засяга и фотографската индустрия.

Съобщението е публикувано на официалния сайт на Sony в Япония на 27 март 2026 г. В него компанията посочва, че "поради глобалния недостиг на полупроводници (памет) и други фактори, се очаква предлагането да не може да отговори на търсенето на CFexpress и SD карти памет в обозримо бъдеще". В резултат на това Sony "временно прекратява приемането на поръчки от оторизирани търговци и клиенти в Sony Store, считано от 27 март 2026 г.".

Мярката обхваща почти цялото портфолио на компанията. Спрени са всички модели CFexpress Type A с капацитет 240GB, 480GB, 960GB и 1920GB, както и Type B вариантите с 240GB и 480GB. Засегнати са и всички висок клас SD карти, включително моделите TOUGH с капацитет 64GB, 128GB и 256GB, както и стандартните SD карти на Sony с капацитет до 512GB и скорости до V60. Дори базовите V30 модели с 64GB и 128GB също попадат под ограниченията, което показва, че недостигът засяга целия сегмент, а не само премиум продуктите.

Към момента изглежда, че в производство остават единствено CFexpress Type B карта с капацитет 960GB и най-ниският клас SD карти от серията SF-UZ. Тези модели обаче вече са ограничено налични на пазари като САЩ и се предлагат само от отделни търговци.

"Искрено се извиняваме за причиненото неудобство на нашите клиенти", заявяват от Sony. Компанията уточнява, че ще следи ситуацията и ще обяви допълнително кога ще възобнови приемането на поръчки, но към момента не се посочва конкретен срок.

Въпреки че част от наличностите все още могат да бъдат намерени при търговци, след изчерпването им не се очакват нови доставки до възстановяване на производството.

Основната причина за кризата е нарастващото търсене на памет от страна на центровете за данни, свързани с изкуствен интелект. Ограниченото производство на NAND чипове се насочва приоритетно към корпоративни клиенти, които разширяват инфраструктурата си за AI. Това води не само до покачване на цените, но и до реален недостиг на компоненти, достатъчни за производството на масови продукти.

Sony е първата компания, която предприема подобна стъпка в сегмента на фотографията, но според анализатори едва ли ще бъде последната, ако тенденцията се запази.

Галина пред съда: Намушках германците в интерес на обществото, искам домашен арест Днес
Галина пред съда: Намушках германците в интерес на обществото, искам домашен арест
25347
Почина актьорът Джеймс Толкан, известен от "Топ Гън" и "Завръщане в бъдещето" Лайф
Почина актьорът Джеймс Толкан, известен от "Топ Гън" и "Завръщане в бъдещето"
6661
Иван Иванов сгази 5-кратен шампион и вдигна трофея в Тарагона Корнер
Иван Иванов сгази 5-кратен шампион и вдигна трофея в Тарагона
11607
По-малките рискуват да останат извън новата европейска реалност, ако не се позиционират навреме Бизнес
По-малките рискуват да останат извън новата европейска реалност, ако не се позиционират навреме
15118
На никой не му пука, ставай и танцувай Impressio
На никой не му пука, ставай и танцувай
3700
Заради укриване на данъци 50% от българските оферти отпадат от 20 май в Airbnb и Booking Trip
Заради укриване на данъци 50% от българските оферти отпадат от 20 май в Airbnb и Booking
2675
Перфектното печено агнешко със златиста коричка Вкусотии
Перфектното печено агнешко със златиста коричка
1096
Финансов късмет: 5 зодии, които ще забогатеят през април Zodiac
Финансов късмет: 5 зодии, които ще забогатеят през април
655
Очаква ни хладен и дъждовен април с риск от слани и летни температури в края Времето
Очаква ни хладен и дъждовен април с риск от слани и летни температури в края
5208