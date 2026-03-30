Японската технологична компания Sony обяви, че временно прекратява изпълнението на поръчки за почти всички свои карти памет от сериите SD и CFexpress. Причината е глобалният недостиг на полупроводникова памет, който вече започва да засяга и фотографската индустрия.

Съобщението е публикувано на официалния сайт на Sony в Япония на 27 март 2026 г. В него компанията посочва, че "поради глобалния недостиг на полупроводници (памет) и други фактори, се очаква предлагането да не може да отговори на търсенето на CFexpress и SD карти памет в обозримо бъдеще". В резултат на това Sony "временно прекратява приемането на поръчки от оторизирани търговци и клиенти в Sony Store, считано от 27 март 2026 г.".

Мярката обхваща почти цялото портфолио на компанията. Спрени са всички модели CFexpress Type A с капацитет 240GB, 480GB, 960GB и 1920GB, както и Type B вариантите с 240GB и 480GB. Засегнати са и всички висок клас SD карти, включително моделите TOUGH с капацитет 64GB, 128GB и 256GB, както и стандартните SD карти на Sony с капацитет до 512GB и скорости до V60. Дори базовите V30 модели с 64GB и 128GB също попадат под ограниченията, което показва, че недостигът засяга целия сегмент, а не само премиум продуктите.

Към момента изглежда, че в производство остават единствено CFexpress Type B карта с капацитет 960GB и най-ниският клас SD карти от серията SF-UZ. Тези модели обаче вече са ограничено налични на пазари като САЩ и се предлагат само от отделни търговци.

"Искрено се извиняваме за причиненото неудобство на нашите клиенти", заявяват от Sony. Компанията уточнява, че ще следи ситуацията и ще обяви допълнително кога ще възобнови приемането на поръчки, но към момента не се посочва конкретен срок.

Въпреки че част от наличностите все още могат да бъдат намерени при търговци, след изчерпването им не се очакват нови доставки до възстановяване на производството.

Основната причина за кризата е нарастващото търсене на памет от страна на центровете за данни, свързани с изкуствен интелект. Ограниченото производство на NAND чипове се насочва приоритетно към корпоративни клиенти, които разширяват инфраструктурата си за AI. Това води не само до покачване на цените, но и до реален недостиг на компоненти, достатъчни за производството на масови продукти.

Sony е първата компания, която предприема подобна стъпка в сегмента на фотографията, но според анализатори едва ли ще бъде последната, ако тенденцията се запази.

