Sora 2 стана популярен с видеа, в които Стивън Хокинг е брутално малтретиран
Отвъд всякакъв лош вкус
Новият AI-генератор на видео Sora 2 на OpenAI предизвика сериозни етични спорове, след като потребители започнаха да публикуват клипове, в които покойният физик Стивън Хокинг става жертва на инциденти или дори насилие.
I can't believe Stephen Hawking did this at the X Games! pic.twitter.com/2vD9lv7j4O— Artificial.Nightmares (@NightmaresAi) October 6, 2025
В някои видеа Хокинг, който страдаше от амиотрофична латерална склероза и използваше инвалидна количка, е представен като участник в кеч двубой, като стъпкван от бик или дори влачен от крокодил. Тези клипове предизвикаха възмущение в социалните мрежи заради неуважителното отношение към учения и злоупотребата с образа му.
Sora 2 позволява на потребителите да създават и споделят AI-видеа във формат, наподобяващ TikTok. Въпреки че в официалната документация на OpenAI се посочва, че компанията ще "блокира изображения на публични личности", видеа с починали знаменитости като Майкъл Джексън, Тупак Шакур и Джон Ф. Кенеди вече се разпространяват широко.
pic.twitter.com/k5FijaTnGi Best Stephen Hawking Ai video so far!— Primo (@OptimusPrimeTME) October 7, 2025
В изявление пред PCMag OpenAI уточнява, че ще допуска "исторически личности", което на практика включва и починали известни хора. Това поражда въпроси дали компанията възнамерява да ограничи съдържание, което показва насилие или унижение срещу реални личности.
Случаят е особено противоречив, тъй като Хокинг приживе бе сред най-известните критици на рисковете от изкуствения интелект.