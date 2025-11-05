Приложението вече е достъпно за потребители в САЩ, Канада, Япония и още четири държави

Снимка: OpenAI

OpenAI разшири достъпа до своя революционен AI видео генератор Sora, като официално пусна версията му за Android. След успешния дебют на iOS през септември, където приложението стана лидер в App Store и надхвърли един милион изтегляния само за седмица, новата стъпка обещава да увеличи значително глобалната аудитория на Sora.

Версията за Android запазва всички ключови функции, включително Cameo — инструмент, който позволява на потребителите да създават видеа с участието на собственото си лице. Видеата могат да се споделят в лента, визуално напомняща TikTok, което превръща Sora в пряк конкурент на гигантите TikTok, Instagram и Meta, чиято AI видео секция Vibes стартира съвсем наскоро.

След първоначалния ентусиазъм, OpenAI се сблъска и с критики. Част от потребителите започнаха да използват платформата за създаване на дипфейкове, включително видеа с образа на обществени личности като Мартин Лутър Кинг. В отговор компанията въведе по-строги защити и забрани създаването на съдържание с известни личности без изрично разрешение.

Наред с това OpenAI промени правилата за използване на защитени герои - преминавайки от opt-out към opt-in система, която изисква предварително съгласие от притежателите на авторски права. В момента Sora също така е въвлечена в съдебен спор с компанията Cameo, която оспорва името на флагманската функция.

В следващите актуализации OpenAI планира да добави възможност за създаване на аватари на животни и предмети, както и базови инструменти за видеомонтаж. Приложението вече е достъпно в САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Тайланд и Виетнам, като очакванията са в близко бъдеще да достигне и до Европа.

