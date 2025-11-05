OpenAI разшири достъпа до своя революционен AI видео генератор Sora, като официално пусна версията му за Android. След успешния дебют на iOS през септември, където приложението стана лидер в App Store и надхвърли един милион изтегляния само за седмица, новата стъпка обещава да увеличи значително глобалната аудитория на Sora.

Версията за Android запазва всички ключови функции, включително Cameo — инструмент, който позволява на потребителите да създават видеа с участието на собственото си лице. Видеата могат да се споделят в лента, визуално напомняща TikTok, което превръща Sora в пряк конкурент на гигантите TikTok, Instagram и Meta, чиято AI видео секция Vibes стартира съвсем наскоро.

След първоначалния ентусиазъм, OpenAI се сблъска и с критики. Част от потребителите започнаха да използват платформата за създаване на дипфейкове, включително видеа с образа на обществени личности като Мартин Лутър Кинг. В отговор компанията въведе по-строги защити и забрани създаването на съдържание с известни личности без изрично разрешение.

Наред с това OpenAI промени правилата за използване на защитени герои - преминавайки от opt-out към opt-in система, която изисква предварително съгласие от притежателите на авторски права. В момента Sora също така е въвлечена в съдебен спор с компанията Cameo, която оспорва името на флагманската функция.

В следващите актуализации OpenAI планира да добави възможност за създаване на аватари на животни и предмети, както и базови инструменти за видеомонтаж. Приложението вече е достъпно в САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Тайланд и Виетнам, като очакванията са в близко бъдеще да достигне и до Европа.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
95038
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
10450
Ралф Шумахер вдига сватба с годеника му Етиен Корнер
Ралф Шумахер вдига сватба с годеника му Етиен
4593
ЕРП-тата срещу България: 0-3 Бизнес
ЕРП-тата срещу България: 0-3
8725
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
3475
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
3151
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени Trip
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени
5026
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
2149
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
1247
Антарктическият пролив играе важна роля в обмена на студени и по-топли води Времето
Антарктическият пролив играе важна роля в обмена на студени и по-топли води
450