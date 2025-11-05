Sora на Android: AI видео генераторът на OpenAI завладява нови пазари
Приложението вече е достъпно за потребители в САЩ, Канада, Япония и още четири държави
OpenAI разшири достъпа до своя революционен AI видео генератор Sora, като официално пусна версията му за Android. След успешния дебют на iOS през септември, където приложението стана лидер в App Store и надхвърли един милион изтегляния само за седмица, новата стъпка обещава да увеличи значително глобалната аудитория на Sora.
Версията за Android запазва всички ключови функции, включително Cameo — инструмент, който позволява на потребителите да създават видеа с участието на собственото си лице. Видеата могат да се споделят в лента, визуално напомняща TikTok, което превръща Sora в пряк конкурент на гигантите TikTok, Instagram и Meta, чиято AI видео секция Vibes стартира съвсем наскоро.
След първоначалния ентусиазъм, OpenAI се сблъска и с критики. Част от потребителите започнаха да използват платформата за създаване на дипфейкове, включително видеа с образа на обществени личности като Мартин Лутър Кинг. В отговор компанията въведе по-строги защити и забрани създаването на съдържание с известни личности без изрично разрешение.
Наред с това OpenAI промени правилата за използване на защитени герои - преминавайки от opt-out към opt-in система, която изисква предварително съгласие от притежателите на авторски права. В момента Sora също така е въвлечена в съдебен спор с компанията Cameo, която оспорва името на флагманската функция.
В следващите актуализации OpenAI планира да добави възможност за създаване на аватари на животни и предмети, както и базови инструменти за видеомонтаж. Приложението вече е достъпно в САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Тайланд и Виетнам, като очакванията са в близко бъдеще да достигне и до Европа.