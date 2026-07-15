Екипажът ще остане в орбита 261 дни и ще проведе 38 експеримента, включително тестове на автономен хуманоиден робот и нова система за контрол на въздуха

624 Снимка: GCTC

Пилотираният кораб "Союз МС-29" успешно се скачи с Международната космическа станция, след като по-рано беше изстрелян от космодрума Байконур с ракета-носител "Союз-2.1а". На борда пристигна международен екипаж, съставен от руските космонавти Петър Дубров и Анна Кикина и астронавта на НАСА Анил Менон. Тримата ще се включат в работата на 75-ата дългосрочна експедиция и ще прекарат близо девет месеца в орбита.

Стартът беше извършен в 17:48 ч. българско време, а около девет минути по-късно корабът се отдели от третата степен на ракетата и продължи самостоятелно към станцията. Полетът беше реализиран по т.нар. свръхкратка схема за сближаване, която включва само две обиколки около Земята. След достигането на орбиталния комплекс "Союз МС-29" се скачи с модула "Причал" в руския сегмент на МКС.

Пред екипажа стои продължителна научна програма с общо 38 експеримента, голяма част от които са насочени към медицината, биологията и бъдещите пилотирани полети извън околоземна орбита. Един от новите проекти е "Газоанализатор-ФС", чрез който ще се изпитват технологии за автоматично наблюдение на въздуха в космическите апарати. В дългосрочен план подобна система трябва самостоятелно да следи състава на атмосферата и да предупреждава за опасни промени при полети до Луната, Марс или други отдалечени цели.

Особено внимание привлича експериментът "Теледроид", свързан с изпитанията на антропоморфен робот. Машината ще може да работи автономно или като роботизиран "аватар", който повтаря движенията на оператор. Подобна технология би позволила в бъдеще част от рисковите дейности извън станцията да бъдат извършвани без човек в открития космос. Роботите биха могли да инспектират външната обшивка, да обслужват оборудване и да работят в зони, където присъствието на астронавт би било прекалено опасно.

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Космонавтите ще продължат и експеримента "СОЛНЦЕ-ТЕРАГЕРЦ", при който от външната страна на станцията е разположен специален полупроводников детектор. Целта му е да наблюдава процесите на отделяне на енергия в слънчевата атмосфера и да събира данни, които могат да подобрят прогнозите за магнитни бури. Те са важни не само за безопасността на екипажите в космоса, но и за работата на спътници, комуникационни системи и електроника на Земята. По време на експедицията са планирани и две излизания в открития космос, докато част от членовете на предишния екипаж ще се завърнат със "Союз МС-28".

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