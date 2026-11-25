Компаниите на Илон Мъск вече водят преговори, а сделката може да бъде договорена до края на годината

61 Снимка: БТА/AP

SpaceX и Tesla водят преговори за историческо обединение, което може да създаде корпорация на стойност около 3,5 трилиона долара. Според Financial Times двете компании на Илон Мъск вече са сформирали специални комитети, които договарят условията на потенциалното сливане. Ако сделката бъде осъществена, тя ще се превърне в най-голямото корпоративно обединение в историята.

В преговорите участват петима директори - трима от Tesla и двама от SpaceX. Автомобилният производител е представен от Робин Денхолм, Катлийн Уилсън-Томпсън и Джак Хартунг, а космическата компания - от Рулоф Бота и Ранди Глейн. Самият Илон Мъск не участва пряко в договарянето на финансовите условия, за да бъдат ограничени потенциалните конфликти на интереси. Това е особено важно, тъй като той ръководи и двете компании.

Към преговорите са привлечени някои от най-големите инвестиционни банки. Morgan Stanley и Goldman Sachs консултират SpaceX, докато Tesla работи с Evercore. Основното предизвикателство е определянето на справедлива оценка на двата бизнеса и съотношението, при което акционерите ще получат дялове в обединената корпорация. Анализират се и възможностите за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, роботиката, разработката на чипове, центровете за данни и космическите технологии.

Според източниците на Financial Times страните се стремят да постигнат споразумение до края на 2026 г., но окончателно решение все още няма. Предстои да бъдат уточнени структурата на управление, разпределението на акциите и ръководните позиции. Сделката ще трябва да получи и необходимите корпоративни одобрения, като инвеститорите на Tesla следят внимателно процеса заради възможните последици за собствеността и бъдещото развитие на компанията.

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