Мъск се състезава за договор, който може да доведе до появата на автономни оръжия с AI

92 Снимка: Getty Images

SpaceX и xAI участват в конкурс на Пентагона за разработване на автономна технология за рояци дронове, управлявани чрез гласови команди. Информацията е на Bloomberg и бележи сериозна промяна в публичната позиция на Илон Мъск, който в миналото открито се обявяваше срещу автономните оръжейни системи.

През 2017 г. Мъск подписа отворено писмо до ООН с призив за забрана на автономните оръжия. "Нямаме много време за действие. След като тази кутия на Пандора бъде отворена, ще бъде трудно да бъде затворена", се казваше в документа. Година по-късно той подкрепи и ангажимент на Future of Life Institute, според който "решението за отнемане на човешки живот никога не трябва да бъде делегирано на машина", както и че подписалите "няма да участват и няма да подкрепят разработването, производството, търговията или използването на смъртоносни автономни оръжия". Милиардерът изглежда готов да промени принципите си, ако има шанс да спечели солиден договор от американската държава.

Наскоро обединилите се SpaceX и xAI вече се състезават за договор на стойност 100 млн. долара. Конкурсът е стартирал миналия месец и има за цел създаването на рояк от дронове, способен да реагира едновременно на гласови команди.

Инициативата е част от програмата Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) на администрацията на Доналд Тръмп и се координира от Defense Innovation Unit - звеното на Пентагона, което търси иновации от технологичния сектор. Проектът предвижда развитие в пет отделни етапа - от софтуерна концепция до реални тестове в бойна среда.

По информация на Bloomberg системата няма да бъде ограничена само до разузнавателни задачи, което предполага и офанзивно приложение. Вътрешни източници посочват, че взаимодействието човек-машина "ще оказва пряко влияние върху смъртоносността и ефективността на тези системи".

Експерти вече изразяват притеснения относно използването на генеративен изкуствен интелект за управление на бойни дронове. Причината е, че големите езикови модели продължават да страдат от т.нар. "халюцинации" - генериране на неточна или измислена информация. Макар координираното движение на дронове да е утвърдена технология, автономното насочване на цяла мрежа от апарати към конкретна цел в реална бойна ситуация остава сериозно техническо предизвикателство.

До момента SpaceX има договори с правителството на САЩ основно за изстрелване на сателити и космически мисии, но не и за разработване на оръжейни системи. Междувременно xAI подписа договор на стойност 200 млн. долара с американската армия за използването на чатбота Grok и търси инженери със съответния достъп до класифицирана информация.

Новината идва на фона на слухове за предстоящо първично публично предлагане на SpaceX при оценка от около 1,25 трилиона долара. Как инвеститорите ще реагират на промяната в позицията на Мъск по отношение на автономните оръжия, предстои да стане ясно.

По-рано този месец Мъск заяви, че след сливането с xAI ще превърне компанията му в най-напредналата корпорация на Земята. В изявлението обаче не беше спомената разработката на рояци бойни дронове.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.