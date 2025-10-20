В неделя SpaceX изстреля още 56 сателита Starlink с помощта на няколко ракети Falcon 9, с което общият брой изстреляни сателити в ниска околоземна орбита надхвърли 10 000.

Този забележителен етап беше постигнат при 132-рото изстрелване на Falcon 9 за 2025 г., което изравнява предишния годишен рекорд — при това повече от два месеца преди края на годината.

От тези 10 000 сателита, само около 8 608 са в момента активни, според изчисленията на астронома Джонатан Макдауъл, който следи всички изстрелвания.

Сателитите на Starlink имат експлоатационен живот от около пет години, след което умишлено се извеждат от орбита, за да изгорят безопасно в атмосферата.

Първите прототипи на Starlink бяха изстреляни през февруари 2018 г., а комерсиалните услуги започнаха през 2021 г.

Компанията SpaceX има одобрение да изстреля общо 12 000 сателита, но планира над 30 000 в дългосрочен план, за да осигури бърз интернет с ниска латентност по целия свят.

Други компании — като Amazon с проекта Project Kuiper, както и инициативи в Европа и Китай — също разработват собствени мегаконстелации, което повдига опасения относно пренаселеността на орбитата и потенциалните рискове за космическата среда.

