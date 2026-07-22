SpaceX изведе в орбита робот с 3-метрови ръце за ремонт на сателити
В разработката участва военния гигант Northrop Grumman, а целта е да бъде удължен живота на апаратите в космоса
SpaceX изведе в орбита нова космическа система, която може да промени начина, по който се поддържат сателитите около Земята. Ракета Falcon 9 изстреля мисията MRV-MEP, която включва роботизиран апарат за обслужване на спътници и три специални модула за удължаване на техния живот. Изстрелването се състоя на 21 юли от базата на Космическите сили на САЩ в Кейп Канаверал, Флорида. Ракетата излетя в 17:15 ч. местно време (21:15 GMT).
SpaceX
Мисията ще бъде управлявана от SpaceLogistics, подразделение на американския аерокосмически гигант Northrop Grumman. Основната цел е да се удължи експлоатационният живот на сателити в геостационарна орбита.
Геостационарната орбита се намира на около 35 786 километра над Земята. На тази височина скоростта на движение на спътника съвпада с въртенето на планетата, което позволява той да остане над една и съща точка от повърхността. Затова тази орбита е предпочитана за комуникационни, метеорологични и разузнавателни сателити.
В центъра на мисията е Mission Robotic Vehicle (MRV) - роботизиран космически апарат с две механични ръце с дължина около 3 метра. Те са разработени от американската Военноморска изследователска лаборатория.
С тях MRV ще инсталира първите три Mission Extension Pods (MEP) върху различни сателити в геостационарна орбита. Тези модули действат като своеобразни космически "джетпакове", които поемат част от функциите на основния двигателен модул на стареещите спътници.
След поставянето им MEP използват електрическо задвижване за контрол на орбитата и корекция на движението на сателита. Според Northrop Grumman един такъв модул може да удължи живота на типичен сателит с маса около 2000 килограма с до осем години. Австралийският оператор Optus е резервирал един от модулите, а останалите два ще бъдат използвани от Intelsat.
MRV и MEP ще достигнат геостационарната орбита отделно. След срещата си с клиента роботизираният апарат ще вземе един от модулите, ще го транспортира до съответния сателит и ще го монтира. След поставянето на третия модул MRV ще остане в орбита и ще очаква бъдещи мисии за обслужване на други спътници.
Освен инсталиране на MEP, апаратът е проектиран да може да премества, инспектира, ремонтира и надгражда космически обекти. Той разполага и с разработен от Northrop Grumman модул за презареждане, който е първият стандарт за дозареждане в орбита, одобрен от Космическите сили на САЩ.
Новата мисия стъпва върху опита на Northrop Grumman с две предишни разработки. Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) беше първият търговски космически апарат за обслужване на сателити. Той стартира през октомври 2019 г. и четири месеца по-късно успешно се скачи със спътника Intelsat 901. Следващият апарат MEV-2 беше изстрелян през август 2020 г. и през април 2021 г. се свърза със сателита Intelsat 10-02.
Разликата е, че предишните мисии използваха един сервизен апарат, който оставаше свързан със сателита и изпълняваше всички задачи. Новата система с MEP позволява един роботизиран апарат да обслужва множество клиенти.
При тази мисия първата степен на Falcon 9 не беше върната на Земята. Причината е по-голямото количество гориво, необходимо за извеждане на полезния товар към геостационарна трансферна орбита.
Това беше 32-ият и последен полет на конкретния ускорител на Falcon 9. Преди това той е участвал в мисии като CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18, SES-19 и 27 полета със сателити Starlink.
Рекордът за повторно използване на ускорител Falcon 9 е 36 полета. Той беше поставен по-рано този месец при изстрелване на нова група интернет сателити Starlink. Мисията MRV-MEP беше вторият полет на SpaceX за деня. По-рано компанията изведе още 24 сателита Starlink с ракета Falcon 9 от базата Ванденберг в Калифорния.