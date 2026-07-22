В разработката участва военния гигант Northrop Grumman, а целта е да бъде удължен живота на апаратите в космоса

493 Снимка: Northrop Grumman

SpaceX изведе в орбита нова космическа система, която може да промени начина, по който се поддържат сателитите около Земята. Ракета Falcon 9 изстреля мисията MRV-MEP, която включва роботизиран апарат за обслужване на спътници и три специални модула за удължаване на техния живот. Изстрелването се състоя на 21 юли от базата на Космическите сили на САЩ в Кейп Канаверал, Флорида. Ракетата излетя в 17:15 ч. местно време (21:15 GMT).

Мисията ще бъде управлявана от SpaceLogistics, подразделение на американския аерокосмически гигант Northrop Grumman. Основната цел е да се удължи експлоатационният живот на сателити в геостационарна орбита.

Геостационарната орбита се намира на около 35 786 километра над Земята. На тази височина скоростта на движение на спътника съвпада с въртенето на планетата, което позволява той да остане над една и съща точка от повърхността. Затова тази орбита е предпочитана за комуникационни, метеорологични и разузнавателни сателити.

В центъра на мисията е Mission Robotic Vehicle (MRV) - роботизиран космически апарат с две механични ръце с дължина около 3 метра. Те са разработени от американската Военноморска изследователска лаборатория.

С тях MRV ще инсталира първите три Mission Extension Pods (MEP) върху различни сателити в геостационарна орбита. Тези модули действат като своеобразни космически "джетпакове", които поемат част от функциите на основния двигателен модул на стареещите спътници.

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След поставянето им MEP използват електрическо задвижване за контрол на орбитата и корекция на движението на сателита. Според Northrop Grumman един такъв модул може да удължи живота на типичен сателит с маса около 2000 килограма с до осем години. Австралийският оператор Optus е резервирал един от модулите, а останалите два ще бъдат използвани от Intelsat.

MRV и MEP ще достигнат геостационарната орбита отделно. След срещата си с клиента роботизираният апарат ще вземе един от модулите, ще го транспортира до съответния сателит и ще го монтира. След поставянето на третия модул MRV ще остане в орбита и ще очаква бъдещи мисии за обслужване на други спътници.

Освен инсталиране на MEP, апаратът е проектиран да може да премества, инспектира, ремонтира и надгражда космически обекти. Той разполага и с разработен от Northrop Grumman модул за презареждане, който е първият стандарт за дозареждане в орбита, одобрен от Космическите сили на САЩ.

Новата мисия стъпва върху опита на Northrop Grumman с две предишни разработки. Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) беше първият търговски космически апарат за обслужване на сателити. Той стартира през октомври 2019 г. и четири месеца по-късно успешно се скачи със спътника Intelsat 901. Следващият апарат MEV-2 беше изстрелян през август 2020 г. и през април 2021 г. се свърза със сателита Intelsat 10-02.

Разликата е, че предишните мисии използваха един сервизен апарат, който оставаше свързан със сателита и изпълняваше всички задачи. Новата система с MEP позволява един роботизиран апарат да обслужва множество клиенти.

При тази мисия първата степен на Falcon 9 не беше върната на Земята. Причината е по-голямото количество гориво, необходимо за извеждане на полезния товар към геостационарна трансферна орбита.

Това беше 32-ият и последен полет на конкретния ускорител на Falcon 9. Преди това той е участвал в мисии като CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18, SES-19 и 27 полета със сателити Starlink.

Рекордът за повторно използване на ускорител Falcon 9 е 36 полета. Той беше поставен по-рано този месец при изстрелване на нова група интернет сателити Starlink. Мисията MRV-MEP беше вторият полет на SpaceX за деня. По-рано компанията изведе още 24 сателита Starlink с ракета Falcon 9 от базата Ванденберг в Калифорния.

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