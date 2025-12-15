Апарат от китайско изстрелване е преминал опасно близо до спътник от мрежата Starlink, като разстоянието между двата апарата е било едва около 200 метра. За инцидента съобщи SpaceX, като остро постави въпроса за липсата на координация между операторите във все по-пренаселената околоземна орбита.

По данни на компанията, един от деветте космически апарата, изстреляни на 9 декември с китайската ракета Kinetica 1 от космодрума Дзюцюан в пустинята Гоби, е преминал на критично малко разстояние от спътника STARLINK-6079, намиращ се на височина около 560 км.

"Доколкото ни е известно, не е извършена никаква координация или деконфликция със съществуващи сателити, което доведе до близко преминаване на едва 200 метра. По-голямата част от риска в космоса идва именно от липсата на координация между операторите - това трябва да се промени", заяви Майкъл Никълс, вицепрезидент по инженеринг на Starlink, в публикация в X.

Kinetica 1 е твърдогоривна ракета с височина около 30 метра, управлявана от компанията CAS Space със седалище в Гуанджоу. В отговор на твърденията от SpaceX, CAS Space заяви, че като доставчик на услугата по изстрелване е спазила всички задължителни процедури, но въпреки това разследва случая.

"Всички изстрелвания на CAS Space използват наземни системи за космическа осведоменост, за да се избягват сблъсъци с известни сателити и отломки. Това е задължителна практика", посочиха от компанията, като допълниха, че ще съдействат за изясняване на детайлите.

Според CAS Space, ако инцидентът се потвърди, той е станал близо 48 часа след отделянето на полезния товар - момент, в който мисията по изстрелването вече е била формално приключила. Компанията призова за възстановяване на по-тясно сътрудничество между различните екосистеми в космоса.

Изстрелването на Kinetica 1 е поставило в орбита шест китайски многофункционални спътника, сателит за наблюдение на Земята на Обединените арабски емирства, научен спътник на Египет и образователен апарат на Непал. Не е уточнено кой от тях е преминал опасно близо до спътника на Starlink.

Случаят подчертава нарастващ проблем: рязкото увеличение на броя на активните сателити около Земята. През 2020 г. в орбита са се движели по-малко от 3400 действащи спътника. Пет години по-късно броят им вече е около 13 000 и продължава да расте.

Най-големият оператор е именно SpaceX, която управлява близо 9300 спътника Starlink, като над 3000 от тях са изстреляни само през тази година.

Спътниците Starlink разполагат с автономни системи за избягване на сблъсъци и редовно извършват маневри въз основа на наличните данни за проследяване. Само през първата половина на 2025 г. те са извършили около 145 000 маневри за избягване - средно по четири на спътник месечно.

Проблемът, според SpaceX, е че не всички оператори споделят орбиталните си данни, което увеличава риска дори за най-модерните системи. Един-единствен сблъсък между сателити или с космически отпадък може да създаде облак от отломки и да предизвика верижна реакция.

Този сценарий е известен като синдрома на Кеслер - хипотеза, според която натрупването на отломки може да направи определени орбитални зони практически неизползваеми.

Случаят с китайския сателит и Starlink показва, че докато космосът се превръща в ключова инфраструктура за комуникации и наблюдение, глобалната координация между операторите става не просто желателна, а жизненоважна.

