SpaceX води преговори за потенциални сливания с други компании, контролирани от Илон Мъск, в навечерието на дългоочаквано първично публично предлагане (IPO), планирано за по-късно тази година. Информацията поставя инвеститорите пред сложни сценарии, свързващи космическата индустрия, изкуствения интелект и автономните технологии.

Според Ройтерс, SpaceX обсъжда възможно сливане с компанията за изкуствен интелект xAI. Подобна сделка би обединила под една структура ракетния бизнес на SpaceX, сателитната мрежа Starlink, социалната платформа X и чатбота Grok. Данните се базират на информация от запознат източник и регулаторни документи, подадени в САЩ.

Паралелно с това SpaceX разглежда и вариант за сливане с Tesla, съобщава Bloomberg. Засега няма яснота относно оценката, времевата рамка или основната стратегическа мотивация зад евентуалните сделки.

Илон Мъск е главен изпълнителен директор на SpaceX и xAI, която контролира X, както и ръководител на Tesla, The Boring Company и Neuralink. Според анализатори, обединяването на компаниите би могло да улесни реализирането на дългосрочната визия на Мъск за интеграция между изкуствения интелект, роботиката и автономните системи.

Платформата за прогнози Polymarket оценява вероятността за сливане между SpaceX и xAI до средата на годината на 48%, докато шансът за сделка между Tesla и xAI е значително по-нисък. Компаниите, както и самият Мъск, не са коментирали официално информацията.

SpaceX планира IPO с оценка, която според пазарни анализи може да надхвърли 1 трилион долара. Компанията вече е най-високо оценената частна фирма в света, с приблизителна стойност от 800 млрд. долара при последна частна сделка. xAI беше оценена на около 230 млрд. долара през ноември, докато пазарната капитализация на Tesla е около 1,4 трилиона долара.

Голямо сливане би могло да усложни публичното предлагане на SpaceX, но същевременно да ускори плановете за изграждане на центрове за данни в орбита - ключов елемент в надпреварата за изкуствен интелект с компании като OpenAI, Google и Meta. Мъск нееднократно е заявявал, че в бъдеще най-ниската цена за изчислителна мощ ще бъде постигната именно в космоса, благодарение на слънчевата енергия.

Регулаторни документи показват, че в щата Невада са създадени две нови юридически лица, свързани със SpaceX, които биха могли да улеснят евентуална сделка с xAI. При подобно сливане акциите на xAI биха били заменени с акции на SpaceX, като част от ръководния екип на xAI може да получи и парично обезщетение. Засега няма подписано окончателно споразумение.

Интеграцията на xAI би могла да засили позициите на SpaceX при бъдещи договори с Пентагона, който активно разширява използването на AI технологии в отбраната. xAI вече има договор на стойност до 200 млн. долара за предоставяне на AI решения на американското Министерство на отбраната, а Starlink и Starshield използват изкуствен интелект за управление на сателитни операции и анализ на данни.

Илон Мъск има опит в консолидирането на свои компании. През 2016 г. Tesla придоби SolarCity, а през 2024 г. социалната мрежа X беше интегрирана в xAI. Последните действия засилват спекулациите, че Мъск може да търси по-голяма структурна консолидация на бизнеса си в единна екосистема.

