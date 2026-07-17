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SpaceX прекрати опита за 13-ия тестов полет на Starship само секунди преди изстрелването. Автоматичната система задейства прекъсване точно в момента, когато 33-те двигателя Raptor на първата степен започнаха да се запалват.

SpaceX

"Ще отделим време, за да разберем какво е предизвикало прекъсването по време на запалването на ускорителя, след което ще решим как ще продължим", заяви по време на предаването на живо представителят на SpaceX Дан Хуот.

Няколко часа по-късно главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск съобщи, че причината вече е установена.

"За да сме уверени, че полетът ще премине успешно, два двигателя Raptor ще бъдат демонтирани и заменени. Най-вероятното време за следващия старт е в началото на следващата седмица", написа Мъск в социалната мрежа X.

Полет 13 трябва да бъде второто изпитание на версията Starship V3, която е предназначена да се превърне в първата оперативна модификация на ракетата.

При предишния тест през май мисията беше до голяма степен успешна, но не премина без проблеми. Ускорителят Super Heavy не успя да извърши планираното контролирано приводняване в Мексиканския залив, а горната степен Ship не успя да запали повторно един от двигателите си в Космоса.

Основните цели на полет 13 остават непроменени. Super Heavy трябва да извърши контролирано приводняване в Мексиканския залив, а Ship да обиколи по-голямата част от Земята и да се приводни край западното крайбрежие на Австралия.

Мисията включва и нова задача. За първи път Starship трябва да изведе 20 сателита Starlink V3 - следващото поколение интернет спътници на SpaceX.

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Компанията планира в бъдеще да изгради съзвездие от до 100 000 сателита Starlink V3 в ниска околоземна орбита. При този тест обаче спътниците няма да останат в Космоса. След отделянето си те ще следват суборбиталната траектория на Ship и ще навлязат обратно в атмосферата около 20 минути по-късно.

Шест от сателитите са оборудвани с камери, които трябва да заснемат топлинния щит на горната степен по време на полета. Данните ще помогнат на SpaceX при подготовката за бъдещи опити Starship да бъде улавян директно на стартовата площадка чрез механичните "ръце" на стартовата кула.

Компанията ще тества и нови варианти на топлинния щит. Част от плочките са оборудвани със сензори за натоварване, които ще измерват механичните сили по време на изкачването. Данните трябва да помогнат за увеличаване на товароносимостта на бъдещите версии на Starship.

Starship е ключов елемент от бъдещите мисии на НАСА по програмата "Артемида". Версията V3 трябва да бъде използвана при "Артемида III" през 2027 г., а година по-късно да кацне с астронавти на Луната в рамките на "Артемида IV". Това прави 13-ият тестови полет особено важен за САЩ.

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