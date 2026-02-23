SpaceX продължава да доказва, че бъдещето на космическите полети принадлежи на повторната употреба. На 21 февруари компанията осъществи два отделни старта на ракети Falcon 9 в рамките на едно денонощие, като и в двата случая бяха изведени нови спътници от съзвездието Starlink. Но по-важното - поставен беше нов рекорд за многократна употреба на първа степен.

Първият старт се състоя от площадка SLC-4E в базата на Космическите сили Ванденберг в Калифорния. Ракетата изведе 25 спътника Starlink, а използваната първа степен реализира своя 31-ви полет - впечатляващо постижение в индустрия, в която допреди десетилетие ракетите се използваха само веднъж. Няколко часа по-късно, от площадка SLC-40 във Флорида, Falcon 9 изведе още 28 апарата. Там първата степен достигна 33-тия си полет - нов абсолютен рекорд за повторна употреба.

И двете мисии приключиха успешно с прецизни кацания върху автономните плаващи платформи - "Of Course I Still Love You" в Тихия океан и "A Shortfall of Gravitas" в Атлантическия. Това означава, че не само изстрелването, но и възстановяването на хардуера вече е рутинна операция. Общият брой нови спътници в орбита достигна 53 само за ден, а активните апарати в мрежата Starlink вече надхвърлят 9700.

Настоящите изстрелвания са 21-вата и 22-рата мисия с Falcon 9 от началото на годината - темпо, което би изглеждало немислимо преди няколко години. Повторната употреба вече не е експеримент, а доказан модел, който намалява разходите и увеличава честотата на полетите. SpaceX ясно показва, че космическите мисии могат да бъдат едновременно по-евтини, по-бързи и по-мащабни.

