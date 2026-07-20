Потенциалната сделка е поредната стъпка към задълбочаване на отношенията между SpaceX и Вашингтон

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SpaceX води преговори с Министерството на войната на САЩ за предоставяне на изчислителен капацитет, който да се използва за работа с военни модели с изкуствен интелект. Това съобщава The Wall Street Journal, като се позовава на източници, запознати с разговорите.

Според информацията евентуалното споразумение може да струва на Пентагона милиарди долари. Преговорите обаче продължават и няма гаранция, че ще приключат с подписване на договор.

Търсенето на мощни изчислителни ресурси продължава да расте заради бума на изкуствения интелект. SpaceX разполага със значителен капацитет, след като Илон Мъск изгради големи центрове за данни в Мемфис, щата Тенеси. Според Bloomberg стартъпът xAI използва едва около 11% от наличните ресурси.

Продажбата на неизползвания капацитет може да осигури допълнителни приходи за компанията. Миналата година SpaceX е отчела загуба от 5 милиарда долара. xAI, която беше включена в структурата на SpaceX преди първичното публично предлагане на компанията миналия месец, е изразходвала още 6,4 милиарда долара за същия период. Междувременно Илон Мъск продължава да среща затруднения при налагането на чатбота Grok сред корпоративните клиенти. Според публикацията възможностите му все още изостават спрямо водещите решения на Anthropic и ChatGPT.

Потенциалната сделка е поредната стъпка към задълбочаване на отношенията между SpaceX и американските въоръжени сили. Компанията вече участва в изграждането на секретна мрежа от разузнавателни спътници и има договори за разработване на технологии за транспортиране на военни товари с ракети.

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През последната година сътрудничеството между SpaceX и Пентагона се разшири значително. През май компанията получи договор на стойност 2,29 милиарда долара от Космическите сили на САЩ за изграждане на сателитна мрежа, която да функционира като военна интернет система и да свързва различни оръжейни платформи по света. По-късно същия месец SpaceX спечели и договор за 4,16 милиарда долара за разработване на технология за система, способна да проследява ракети и самолети от орбита.

SpaceX не е единствената технологична компания с подобни договори. The Wall Street Journal отбелязва, че Amazon, Google, Microsoft и Oracle също предоставят облачна инфраструктура и технологии с изкуствен интелект на американските военни.

Публикацията обръща внимание и на промяната в позицията на Илон Мъск. През 2023 г. той ограничи достъпа на украинските сили до сателитната мрежа Starlink с аргумента, че не желае SpaceX да бъде "пряко съучастник в мащабен акт на война и ескалация на конфликта".

Според статията през юни тази година представител на Пентагона е заявил, че американските военни са използвали Grok по време на операцията "Епична ярост", при която са били изстреляни около 2000 ракети срещу Иран. Авторът на публикацията твърди, че операцията е довела до война, при която са загинали хиляди цивилни. Тези твърдения не са независимо потвърдени в публикацията.

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