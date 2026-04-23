Компанията SpaceX признава, че проектът за изграждане на центрове за изкуствен интелект в орбита може да се окаже трудно осъществим. Това става ясно от документи, свързани с предстоящото публично предлагане на компанията, цитирани от Ройтерс.

Идеята е активно подкрепяна от изпълнителния директор Илон Мъск, който по-рано заяви на Световен икономически форум в Давос, че орбитата е "най-евтиното място" за разполагане на AI инфраструктура заради постоянния достъп до слънчева енергия.

Въпреки това в официалните документи SpaceX посочва, че подобни инициативи са в ранен етап, включват "значителна техническа сложност" и разчитат на технологии, които все още не са доказани. Компанията предупреждава, че проектът може да не постигне търговска жизнеспособност.

Концепцията предвижда създаването на мащабна мрежа от до един милион орбитални съоръжения, всяко с размерите на Международна космическа станция. Това поражда сериозни съмнения сред експерти относно икономическата логика и физическите ограничения на проекта.

SpaceX също така признава, че чувствителните AI чипове могат да се износват по-бързо в космическа среда. Орбиталните центрове ще бъдат изложени на "сурови и непредвидими условия", които могат да доведат до повреди или откази.

Ключов елемент в стратегията е ракетата Starship, от която зависи изграждането на инфраструктурата. Компанията предупреждава, че забавяния или неуспехи в развитието на системата могат да ограничат или отложат изпълнението на плановете.

До момента Starship не е постигнала напълно успешен полет с безопасно приземяване. Предишни тестове завършват с експлозии по време на полет.

Въпреки това SpaceX разчита на големия капацитет на ракетата, който може да позволи изстрелването на повече оборудване на по-ниска цена.

Проектът за космически AI центрове остава една от най-амбициозните инициативи на компанията. В същото време той повдига въпроси за реалната му приложимост, както във финансов, така и в технологичен аспект.

