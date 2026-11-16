Проблем с горивото осуети завръщането на ускорителя, докато самият космически кораб успешно се прибра от орбита и за първи път беше уловен от стартовата кула

1329 Снимка: АР/БТА

SpaceX разкри нови подробности за аварията с ускорителя Super Heavy по време на 15-ия изпитателен полет на Starship на 14 ноември. Компанията планираше за първи път да улови и двете степени на ракетата с механичните рамена на стартовата кула в Тексас. Вместо това ускорителят се отклони към Мексиканския залив и експлодира над водата. Ден по-късно обаче самият кораб Starship постигна исторически успех, завръщайки се от орбита и успешно приземявайки се в захвата на кулата.

Според SpaceX първоначалното изкачване на Super Heavy е преминало нормално, но при обратната маневра са се включили 32 от предвидените 33 двигателя Raptor. Работата им е прекратена преждевременно заради сигнал за недостатъчно количество гориво. Впоследствие системата за навигация установила, че ускорителят се намира извън допустимата траектория за безопасно приближаване към стартовата кула, и автоматично отменила опита за улавяне.

Super Heavy бил насочен към резервна зона над Мексиканския залив, където включил двигателите за финалното спиране. След като за кратко останал неподвижен над водата, двигателите били изключени и се задействала системата за аварийно прекратяване на полета. Ускорителят експлодирал приблизително шест минути и половина след изстрелването. Инженерите продължават да разследват причината за преждевременното прекратяване на обратната маневра.

Междувременно корабът Ship 42 достигна орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26 спътника Starlink V3. След приблизително 22 часа и половина и 14 обиколки около Земята той навлезе обратно в атмосферата и на 14 ноември беше уловен от механичните рамена на стартовата кула. Това е първото успешно улавяне на Starship след орбитален полет и важна стъпка към създаването на напълно използваема многократно ракетна система.

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