632 Снимка: SpaceX

SpaceX се подготвя за нов тестов полет на гигантската ракета Starship. Компанията планира изстрелването на мисията Starship Flight 13 не по-рано от 16 юли 2026 г., след като проведе тестове на двигателите и анализира проблемите от предишния полет.

Това ще бъде второто изстрелване на версията Starship V3 - по-голяма и по-мощна версия на ракетата спрямо предишните модели. Полетът ще се проведе по-малко от два месеца след първата мисия с новата конфигурация.

При Flight 12 SpaceX не постави напълно нови цели, а използва мисията основно за проверка на подобренията в дизайна V3. Част от тях обаче не работиха според очакванията, затова Flight 13 ще повтори голяма част от задачите с направени корекции.

Starship е проектирана като напълно многократно използваема ракета. За разлика от Falcon 9, чиято първа степен каца с помощта на крака върху наземни площадки или кораби в океана, Starship и ускорителят Super Heavy трябва да се връщат директно до стартовата площадка.

При този процес кулата Mechazilla използва механични рамена, подобни на пръчици, за да улови двете части на ракетата във въздуха.

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До момента SpaceX не е опитвала прихващане на горната степен Ship, но е успяла да улови Super Heavy три пъти. Два от тези ускорители по-късно са били използвани повторно при други мисии.

При Flight 12 компанията не рискува новата конфигурация и избра контролирано приводняване на Super Heavy в Мексиканския залив. Ускорителят обаче не достигна планираната зона за кацане.

Според анализа на SpaceX основният проблем при Flight 12 е бил свързан с промяна в последователността на запалване на двигателите на Ship. Горната степен включва двигателите си преди физическото отделяне от Super Heavy в процес, известен като "горещо разделяне".

Тази промяна е довела до грешка от 90 градуса в ориентацията на Super Heavy след отделянето. Освен това маневрата за връщане на ускорителя е била прекратена по-рано, след като пет от 33-те двигателя не са успели да се запалят повторно.

SpaceX заяви, че е въвела нова последователност за стартиране на двигателите на Ship и хардуерни подобрения за Super Heavy. Компанията е актуализирала и системите за предупреждение и прекратяване на полета, за да отговарят по-добре на условията при работа с множество двигатели.

Самата Ship също е имала проблеми по време на Flight 12. Един от трите двигателя Raptor, оптимизирани за работа във вакуум, е отказал около 40 секунди след отделянето от ускорителя. Въпреки това корабът е достигнал планираната суборбитална траектория, което според SpaceX доказва способността му да продължава работа при повреда на двигател.

Отказът обаче е попречил на повторното включване на двигателя в космоса. SpaceX определи причината като комбинация от няколко свързани фактора и заяви, че е направила редица подобрения преди Flight 13.

Новият полет ще включва и първото извеждане на функционални сателити Starlink V3. Те ще бъдат поставени в товарния отсек на Ship.

SpaceX планира постепенно да изведе около 100 000 сателита от новото поколение. Според компанията те ще увеличат скоростта и капацитета на интернет мрежата Starlink.

При Flight 13 ще бъдат изведени 20 сателита Starlink V3 за тестове. Шест от тях ще бъдат оборудвани с камери, които ще използват същата технология за проверка на топлинния щит и външната част на Starship, използвана при предишната мисия.

Заради суборбиталната траектория на полета всички сателити се очаква да изгорят в атмосферата около 20 минути след разгръщането им.

Основните задачи за Super Heavy при Flight 13 са успешно изстрелване, отделяне от Ship, завършване на маневрата за връщане и контролирано приводняване в Мексиканския залив.

За Ship SpaceX планира повторно включване на един от двигателите Raptor в космоса, последвано от спускане и приводняване в Индийския океан.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) вече приключи разследването на проблемите от Flight 12 и одобри коригиращите действия на SpaceX. Това позволи на компанията да продължи подготовката за новото изстрелване.

Стартът е планиран в 90-минутен прозорец, който започва на 16 юли в 18:45 ч. местно време в Източната часова зона на САЩ (22:45 ч. по Гринуич).

Ако Flight 13 премине успешно, SpaceX вероятно ще опита първото връщане и прихващане на Starship V3 на площадката Starbase в Тексас при следващата мисия - Flight 14.

Преди ракетата да стане напълно оперативна обаче, компанията трябва да реши още няколко сложни технически задачи. Сред тях са достигане на стабилна орбита, успешно скачване с други космически апарати и прехвърляне и съхранение на криогенни горива в условията на микрогравитация.

SpaceX се надява да постигне тези цели до края на годината. Компанията разработва Starship и като лунен апарат за програмата "Артемида" на НАСА. Очаква се версия, способна да превозва астронавти, да бъде готова за мисията "Артемида IV" през 2028 г.

През 2027 г. SpaceX планира да изстреля тестова версия на Starship V3 с адаптер за скачване за мисията "Артемида III". Тя ще демонстрира операции по среща и скачване с космическия кораб Orion на НАСА и с лунния модул Blue Moon на Blue Origin в ниска околоземна орбита.

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