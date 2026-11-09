1266 Снимка: SpaceX

SpaceX се подготвя за един от най-важните тестове в историята на Starship. На 13 ноември (малко след полунощ на 14 ноември българско време - бел.ред.) компанията на Илон Мъск ще направи първи опит да улови едновременно двете степени на огромната ракета с помощта на механичните рамена на стартовата кула Mechazilla. Ако операцията успее, това ще бъде първото пълно възстановяване на орбитална ракетна система от подобен мащаб. От успехът на теста зависят и плановете на САЩ да изпратят хора на Луната до края на това десетилетие.

Петнадесетият полет на Starship е планиран да започне от площадка 2 в космическия комплекс Starbase в Тексас. 75-минутният прозорец за изстрелване трябва да се отвори в 16:45 ч. местно време. Датата все още зависи от получаването на необходимите регулаторни разрешения.

Според плана полетът ще продължи около 22 часа. През това време горната степен Starship ще достигне орбита и ще освободи 26 нови сателита Starlink V3. Най-интересната част обаче ще бъде обратният път към Тексас. Досега SpaceX вече е демонстрирала как ускорителят Super Heavy се връща към стартовата площадка и бива прихванат от механичните рамена на кулата. Самият Starship обаче досега е завършвал полетите си с приводняване в океана. Предстояща

та мисия ще бъде първият опит и за неговото връщане и улавяне.

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Предизвикателството е свързано не само с размера и скоростта на космическия кораб, но и с траекторията му. За разлика от предишните мисии, при които Starship се насочваше към океана, сега той трябва да се върне към Starbase. Това изисква прелитане над населени райони в северната част на Мексико и южната част на Тексас.

SpaceX е предвидила няколко възможности за прекратяване на мисията при проблем. В началото полетът ще следва сходна суборбитална траектория с тази от предишния тест. Това позволява при неизправност горната степен да бъде насочена към Индийския океан.

Ако всички системи работят нормално, Starship ще запали един от двигателите Raptor, за да извърши маневрата за влизане в орбита. След освобождаването на сателитите корабът ще остане в космоса приблизително 21 часа. Това време не е случайно. Наземните екипи ще извършат серия от проверки на двигателите, комуникационните системи, бордовите компютри, навигационните сензори и структурната цялост на кораба.

При установяване на проблем SpaceX може да прекрати полета и да насочи апарата към предварително определени зони за приводняване в Тихия океан, включително край Хавайските острови или Чили. Едва след успешното преминаване на проверките Starship ще извърши маневра за излизане от орбита с помощта на един двигател Raptor. Така корабът ще поеме към Тексас от позиция високо над Тихия океан, на хиляди километри от стартовата площадка.

Starship ще се приближи към Starbase от запад, като използва четирите си аеродинамични клапи, за да коригира траекторията си. Маршрутът ще премине над части от Северно Мексико и Южен Тексас, като ще заобиколи големите населени центрове в долината на Рио Гранде. След това корабът ще премине северно от остров Саут Падре и над Мексиканския залив, преди да направи последния завой към Starbase.

Така някои населени места в окръг Камерън ще попаднат в зоната, където може да се чуят звук, подобен на взрив. Той възниква, когато летателен апарат се движи по-бързо от скоростта на звука и създава ударни вълни.

SpaceX и местните власти предупреждават, че звуковите удари ще зависят от атмосферните условия и конкретната траектория. Предвидени са и временни ограничения за достъп до определени райони около стартовата площадка.

При приближаването към Starbase Starship ще извърши характерната маневра "коремно падане" (belly flop), при която използва голямата площ на корпуса и четирите си клапи, за да контролира спускането. В последния момент трите атмосферни двигателя Raptor ще се запалят и ще обърнат кораба във вертикално положение. Клапите ще бъдат прибрани, а един двигател ще продължи да работи, докато Starship достигне обсега на механичните рамена на кулата. Те трябва да го прихванат и стабилизират.

Пълното възстановяване на двете степени е основата на стратегията на SpaceX за многократна употреба на Starship. Компанията иска да превърне ракетата в транспортна система, която може да се изстрелва, връща и подготвя за нов полет с минимални разходи и време.

Това е особено важно за плановете на НАСА за връщане на астронавти на Луната. Петнадесетият полет ще бъде излъчван на живо в профила на SpaceX в X. Компанията планира предаването да започне около 30 минути преди изстрелването и да продължи до опита за улавяне на горната степен, който се очаква повече от 22 часа по-късно.

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