Над 2500 терминала са деактивирани в опит да се пресече дейността на престъпни мрежи, замесени в трафик на хора и онлайн измами за милиарди

1314 Снимка: iStock by Getty Images

Компанията SpaceX, ръководена от Илон Мъск, обяви, че е деактивирала над 2500 сателитни интернет терминала Starlink, използвани от мащабни центрове за киберизмами в Мианма. Тези т.нар. "фабрики за измами", разположени предимно в слабо контролирани погранични райони с Тайланд, са отговорни за финансови злоупотреби за милиарди долари годишно и са тясно свързани с трафик на хора, съобщава CNN.

Въпреки периодичните акции на властите, престъпните мрежи продължават да процъфтяват в разкъсваната от гражданска война страна. "В редките случаи, когато установим нарушение, предприемаме съответните действия", заяви Лорън Драйър, вицепрезидент на SpaceX. "В Мианма проактивно идентифицирахме и деактивирахме над 2500 комплекта Starlink в близост до предполагаеми "центрове за измами", допълни тя, без да уточнява кога е извършена операцията.

Съобщението на компанията дойде малко след като военната хунта в Мианма обяви, че е открила десетки устройства на Starlink при акция в един от комплексите. Според доклади, по границата с Тайланд функционират около 30 подобни комплекса, в които хиляди хора са държани против волята им и са принуждавани да извършват онлайн измами. Много от тях са подмамени с фалшиви обещания за работа, а впоследствие стават жертви на насилие и изтезания.

Зависимостта на тези центрове от сателитния интернет на Starlink отдавна е обект на безпокойство в САЩ, където Конгресът вече е започнал разследване по случая. Глобалната индустрия за онлайн измами, често наричана "pig butchering" (угояване на прасе за клане), се разраства с безпрецедентни темпове, като престъпните групи използват изкуствен интелект и криптовалути, за да прикрият следите си.

На фона на нарастващия международен натиск, управляващата в Мианма военна хунта се опитва да демонстрира активност. Наскоро беше извършена акция в прословутия комплекс KK Park, където според властите са открити над 2000 работници. Експерти обаче са скептични относно реалния ефект от подобни действия.

Джейсън Тауър, старши експерт в Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност, определи акцията като "по-скоро рекламен трик, отколкото реална мярка". Според него за десетките други комплекси по поречието на река Моей, която разделя Мианма и Тайланд, "всичко си продължава по старому". Той смята, че хунтата се опитва да избегне отговорност и дори може да се стреми да установи пряк контрол върху доходоносната престъпна дейност.

Източници, работещи в борбата с трафика на хора, потвърждават, че въпреки деактивирането на устройствата на Starlink и акциите на военните, много от жертвите остават в капан и са принуждавани да продължат да извършват измами.

