SpaceX извърши ключов тест на новото поколение ракета Starship. Компанията потвърди, че е проведен пълен статичен тест на двигателите на версията V3.

По време на теста двигателите на горната степен са запалени, докато ракетата остава закрепена на стартовата площадка. Това е важна стъпка преди първия полет на новата версия, който е планиран за началото или средата на май.

Предстоящият старт ще бъде 12-ият тестов полет на Starship, но първият за варианта V3. Новата версия е по-голяма и по-мощна от предшествениците си.

Ракетата достига височина от около 124.4 метра. Това е с над метър повече спрямо версия V2. Основното подобрение идва от новите двигатели Raptor V3, които увеличават товароносимостта значително.

Според основателя на SpaceX Илон Мъск, Starship V3 може да изведе над 100 тона товар в ниска околоземна орбита. За сравнение, предишната версия V2 достига около 35 тона.

Тестът идва около месец след първото запалване на двигателите на първата степен. Тогава са използвани само 10 от общо 33 двигателя и тестът е прекратен преждевременно заради проблем със наземно оборудване.

До момента Starship има 11 тестови полета, последният от които е проведен през октомври 2025 г. Последните пет мисии са изпълнени с версия V2.

Развитието на ракетата е ключово за бъдещите мисии на НАСА. Агенцията избра Starship за пилотиран лунен модул в програмата "Артемида".

След успешната мисия "Артемида II", при която астронавти обиколиха Луната, следващата стъпка е "Артемида III". Тя ще тества скачване в орбита между кораба Orion и лунни модули, включително Starship и Blue Moon на Blue Origin.

"Артемида III" е планирана за 2027 г. При успех, мисията "Артемида IV" ще изпрати астронавти до южния полюс на Луната през 2028 г. Успешният тест на Starship V3 е важна стъпка към тези цели.

