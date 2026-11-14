Това е първото улавяне на втора степен на ракетата. Ускорителят Super Heavy обаче се взриви над Мексиканския залив предишната вечер

18077 Снимка: SpaceX

SpaceX постигна исторически успех при поредния тест на мегаракетата Starship. Компанията за първи път успя да улови горната степен на ракетата след завръщането ѝ от орбита. За целта бяха използвани механичните рамена на стартовата кула в базата "Старбейс" в Тексас. Историческият момент настъпи около 16:20 часа източноамериканско време (23:20 часа българско време). Ракетата бе изстреляна от същата площадка 22 часа и половина по-рано.

Вижте снимки от първото приземяване на втората степен на Starship >> >> >>

Първоначалният план предвиждаше и първата степен Super Heavy да се върне на стартовата площадка. Заради сигнал за ниско ниво на горивото обаче ускорителят беше отклонен към приводняване в Мексиканския залив. Първата степен обаче се взриви, преди да достигне водата. SpaceX вече има опит с улавянето на Super Heavy. Компанията е постигала това три пъти досега. При втората степен на ракетата задачата беше значително по-трудна. Космическият кораб лети на по-голяма височина и се връща с по-висока скорост, което го превръща в много по-сложна цел за механичните рамена на кулата. Затова успешното улавяне се смята за изключително важен момент в развитието на Starship.

"Това беше липсващото звено. Това беше свещеният граал на космическите полети - да премине през огъня и да бъде уловен във въздуха от сурова стомана. Уловихме Starship и сега всичко се променя", заяви Дан Уот от SpaceX по време на живото предаване на кацането.

С височина от около 120 метра, Starship е най-голямата и най-мощна ракета, създавана досега. Тя се състои от две степени. Super Heavy е първата степен (ускорител) и е висока 70 метра. Тя е задвижвана от 33 метанови двигателя Raptor. Starship е втората степен, която представлява космически кораб с височина 50 метра и 6 двигателя Raptor.

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Петнадесетият тестов полет беше най-амбициозният опит на SpaceX досега. Полетът предизвика и временни ограничения във въздушния трафик. В петък Министерството на транспорта на Хаваите разпореди временно спиране на част от полетите по Западното крайбрежие на САЩ заради опасност от падащи отломки. Отделно Федералната авиационна администрация (FAA) издаде рядко срещана национална забрана за излитане на самолети заради повреди в телекомуникационните системи. И двете ограничения вече са отменени.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Пълната и надеждна повторна употреба на Starship е от ключово значение за дългосрочните планове на SpaceX. В близко бъдеще компанията ще разчита на ракетата, за да извежда повече спътници в орбита и да разширява сателитната си интернет мрежа Starlink. Именно тази услуга е основният източник на печалба за компанията в момента.

Starship има и централна роля в плановете на НАСА за завръщане на хората на Луната. Очаква се ракетата да транспортира астронавти и товари от лунна орбита до повърхността на естествения спътник на Земята и обратно.

Илон Мъск има още по-мащабна визия за системата. Той иска Starship да помогне за "колонизирането на Марс" и превръщането на човечеството в "многопланетен вид". Но дори това да не се реализира през този век, то мегаракетата Starship е много ценна и за Пентагона. Военното министерство на САЩ има план за бърза доставка на товари и до всяка точка на земното кълбо за около час.

SHIP CATCH: SpaceX has caught Starship 42 at Starbase to conclude Flight 15! A historic moment in humanity’s journey to explore the stars. https://t.co/u76LXKKQdz — John Kraus (@johnkrausphotos) November 14, 2026

По време на петнадесетия тестов полет SpaceX успя да изведе в орбита и още 26 от най-новите сателити Starlink v3. Така компанията продължава да разширява своята мрежа, която вече включва над 11 000 спътника в ниска околоземна орбита.

Според SpaceX една ракета Starship може да транспортира до 60 сателита Starlink v3 при един полет. Това би позволило значително по-бързо разширяване на мрежата, ако компанията успее да превърне успешното улавяне на двете степени в рутинна практика.

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