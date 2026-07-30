1137 Снимка: Katalyst Space Technologies

Спасителната мисия на НАСА за удължаване живота на космическата обсерватория "Суифт" се сблъска със сериозни проблеми само седмици след старта си. Вместо да помогне на телескопа, роботизираният космически влекач LINK сам изпадна в аварийна ситуация.

Миналия месец НАСА обяви първата по рода си мисия за повишаване на орбитата на "Суифт". Телескопът работи в Космоса повече от две десетилетия и постепенно губи височина. Планът беше специализиран космически апарат на Katalyst Space Technologies да го изведе в по-стабилна орбита и така да удължи експлоатацията му.

След изстрелването на LINK на 3 юли обаче ситуацията се развива неочаквано. Според НАСА космическият апарат е започнал да се върти неконтролируемо след поредица от технически неизправности.

В официално съобщение агенцията посочва, че "космическият апарат е срещнал проблеми със системата за ориентация, което е довело до въртене и периодична загуба на комуникация".

Предварителното разследване показва, че две от трите реакционни колела на LINK не функционират. Освен това е регистрирана частична загуба на функционалност в системата със студен газ, която също участва в управлението на ориентацията. Реакционните колела представляват моторизирани маховици, които позволяват на космическите апарати да променят положението си в пространството без използване на основните двигатели.

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Въпреки повредите останалите системи на LINK продължават да работят. Наземният екип все още поддържа връзка с апарата и се опитва да спре неконтролируемото му въртене.

Едва след това инженерите ще преценят дали спасителната мисия може да бъде продължена. Засега подобен сценарий остава несигурен, тъй като бързо въртящ се космически апарат би представлявал риск при приближаване до обсерваторията "Суифт".

Времето също притиска екипа. Без повишаване на орбитата телескопът се очаква да навлезе в земната атмосфера и да изгори през следващите месеци.

"Суифт" работи вече почти 22 години, въпреки че първоначално е проектиран за значително по-кратка мисия. В момента той остава единственият орбитален телескоп, способен да открива гама-избухвания - най-мощните експлозии във Вселената.

Договорът на НАСА с Katalyst Space Technologies за мисията е на стойност 30 млн. долара. На фона на многомилиардните разходи по програмата за връщане на астронавти на Луната сумата е сравнително малка.

Още преди старта на мисията представители на НАСА признаваха, че проектът носи значителен риск. Директорът по астрофизика на агенцията Шон Домагал-Голдман заяви пред Ars Technica, че "от програмна гледна точка вече смятам това за успех, само защото изобщо се опитваме да го направим".

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