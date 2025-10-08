661 Снимка: NASA

В продължение на десетилетия НАСА все повече разчиташе на корпоративни подизпълнители за разработването на космическите апарати, които използва за изследване на Слънчевата система. Сред успехите са корабите Dragon на SpaceX, които вече надеждно превозват астронавти до Международната космическа станция и обратно.

Широко разпространеното схващане е, че участниците на свободния пазар могат да работят по-ефективно от собствените инженери на НАСА — същите, които някога създадоха емблематичните програми "Аполо" и "Космическата совалка".

Но дали компаниите наистина са по-ефективни в постигането на целите на агенцията?

Ново изследване, публикувано в Journal of Spacecraft and Rockets, анализира 69 космически проекта с различен мащаб — 22 разработени от НАСА и 47 от частния сектор — за да даде отговор.

Резултатите са неудобни за привържениците на корпоративното партньорство: частните изпълнители се оказват по-неефективни от държавната агенция. А според Financial Times, в някои случаи НАСА дори се справя по-добре.

Например сателитът за наблюдение на времето Suomi NPP, изграден от консорциум фирми като Raytheon и Ball Aerospace, е струвал 922 милиона долара (с инфлационна корекция) през 2012 г.

За сравнение, сходният сателит за наблюдение в близка полярна орбита FAST, разработен в центъра Goddard Space Flight Center на НАСА, е имал бюджет едва 73 милиона долара (с корекцията спрямо инфлацията спрямо днешна дата).

При по-малките и по-нискорискови проекти от клас C и D частните компании действително са постигали по-ниска цена, но тази разлика изчезва при по-важните и сложни мисии от клас A и B, като например OSIRIS-REx на Lockheed Martin с бюджет от 558 милиона долара.

Изследването показва, че фирмите се справят по-добре при по-прости апарати, които могат да се произвеждат серийно с "по-малко надзор", но се сблъскват със същите ограничения като НАСА при по-комплексни разработки.

"Резултатите показват, че цената на космическите апарати не зависи от вида на изпълнителя при проекти от клас A и B," пишат авторите на статията.

Тези изводи противоречат на популярните идеи на привържениците на "свободния пазар", сред които милиардерите Илон Мъск и Джеф Безос, които твърдят, че частният сектор по природа е по-ефективен.

Изследователите заключават, че сложността на апарата, а не това кой го разработва, е основният фактор, който определя цената.

Въпреки това изследването вероятно няма да промени политиката. Откакто администрацията на Доналд Тръмп дойде на власт, НАСА е загубила около 20% от персонала си, включително над 2 000 високопоставени специалисти с ключов опит.

Междувременно SpaceX получава все по-голяма роля в проектите на агенцията — до степен, която дразни дори други "космически магнати". Реалният пример е договорът от 2021 г., когато НАСА възложи на SpaceX многомилиарден проект за връщане на американски астронавти на Луната чрез все още проблемния кораб Starship. Това ще бъде изключително публичен и рисков тест за ролята на частните изпълнители в бъдещето на НАСА.

