Стрийминг платформата Spotify подготвя любопитна нова функция, която цели да сближи още повече света на аудиокнигите и класическите хартиени книги. В програмния код на версия 9.1.18.282 на приложението бяха открити препратки към функцията Page Match, която ще позволява синхронизиране на напредъка между аудиокнига и физическо книжно копие - и то в двете посоки.

Информацията идва от анализ на кода, направен от екипа на Android Authority, които откриват, че Page Match ще използва камерата на смартфона за разпознаване на текста. Потребителят ще може просто да снима страницата, до която е стигнал в хартиената книга, а приложението автоматично ще го прехвърли към съответния момент в аудиоверсията. Ако системата не успее да разпознае точно страницата, Spotify ще предложи сканиране на съседна, за да улесни процеса.

Подобна идея не е напълно нова - Amazon от години предлага синхронизация между аудиокниги и електронни книги в екосистемата на Kindle. Разликата е, че при Amazon става дума за синхрон между две цифрови версии. Spotify обаче се опитва да направи следващата крачка, като включи и класическата хартиена книга, използвайки технологии за оптично разпознаване на текст.

Разбира се, функцията ще има и своите ограничения. Аудиокнигите на Spotify не са достъпни във всички държави, а Page Match ще работи само за книги, чиято аудиоверсия е закупена в платформата. Въпреки това идеята със сигурност ще се хареса на читатели, които обичат да редуват четене и слушане - у дома, в градския транспорт или по време на пътуване.

