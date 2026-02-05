Spotify обяви серия от нови функции, насочени към по-доброто разбиране на текстовете на песните - независимо на какъв език са те и дори когато потребителят няма интернет връзка. Компанията разширява възможностите за превод, въвежда предварителен преглед на текстовете и добавя офлайн достъп за абонатите на Premium.

Функцията за превод на текстовете, представена за първи път през 2022 г., досега беше достъпна само на ограничен брой пазари. Сега Spotify започва глобалното ѝ внедряване за всички безплатни и платени потребители. В секцията с текстовете на песните ще се появи икона за превод, а при натискане съдържанието ще се показва на езика, зададен на устройството - при условие че преводът е наличен.

Друга новост е предварителният преглед на текстовете, който също вече се активира по целия свят.

Вместо да се отваря отделен екран с целия текст, потребителите ще виждат съкратена версия директно между заглавието на песента и обложката на албума. Това позволява бърз поглед върху текста, без да се прекъсва слушането или навигацията в приложението.

Най-сериозното подобрение обаче е насочено към абонатите на Spotify Premium - възможността за преглед на текстовете в офлайн режим. При изтегляне на песни за слушане без интернет, текстовете им вече също ще се запазват локално на устройството. Това е особено полезно при пътувания, в самолет или в райони с лошо покритие.

С тези промени Spotify ясно показва, че иска да превърне текстовете в равностойна част от музикалното изживяване, а не просто допълнение. Преводите, офлайн достъпът и по-удобният интерфейс правят песните по-разбираеми, по-достъпни и по-лични - независимо дали слушателят разбира оригиналния език или не.

