Новият асистент приема гласови и текстови команди, помни предпочитанията на слушателя и може директно да управлява музикалната му библиотека

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Spotify започна да тества нов асистент с изкуствен интелект, който променя начина, по който потребителите търсят музика, подкасти и аудиокниги. Вместо да въвеждат отделни ключови думи или да разглеждат десетки готови плейлисти, абонатите ще могат да разговарят с приложението по начин, наподобяващ общуването с чатбот. Бета версията на функцията вече се разпространява за устройства с iOS и Android, макар на този етап да е достъпна само в ограничен брой държави.

Новият инструмент приема както текстови, така и гласови заявки. Потребителят например може да поиска спокойна музика за работа, песни, които напомнят на определен изпълнител, или подходящ плейлист за пътуване. След първоначалния отговор разговорът може да продължи с допълнителни уточнения - повече китари, по-малко популярни изпълнители, музика от конкретно десетилетие или по-енергично звучене. Така препоръките постепенно се прецизират, без слушателят да започва търсенето отначало.

От Spotify потвърждават, че системата комбинира собствени технологии за изкуствен интелект с модели на външни компании, като конкретният инструмент се избира според задачата. Компанията обаче не разкрива подробности за използваните модели или за техническата архитектура на услугата. Асистентът надгражда възможностите на AI DJ - функцията, която се държи като персонален радиоводещ, но вече е интегриран по-дълбоко в основните раздели "Начало" и "В момента се възпроизвежда".

Възможностите му не се ограничават до откриването на нова музика. Асистентът може да използва историята на слушане и предпочитанията на потребителя, да предоставя информация за изпълнители, албуми, песни, подкасти и аудиокниги, както и да предлага сходно съдържание. Чрез диалога могат да се изпълняват и конкретни действия - запазване на песен, добавяне към плейлист, абониране за даден изпълнител или подреждане на личната библиотека.

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На този етап функцията е достъпна на английски език за потребители над 18 години със Spotify Premium в САЩ, Ирландия и Швеция. Ограниченото разпространение показва, че компанията все още събира обратна връзка и усъвършенства системата, преди евентуално да я предложи на повече пазари. Ако тестовете бъдат успешни, новият асистент може постепенно да превърне класическото поле за търсене в Spotify в пълноценен разговорен интерфейс, способен не само да намира съдържание, но и да разбира настроението и конкретните желания на слушателя.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.